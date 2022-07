El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ofreció este lunes petróleo a Europa para atender sus necesidades energéticas siempre y cuando, dijo, paguen por adelantado.



"Lo que sí es cierto es que Venezuela tiene petróleo, no solo para España, (sino) para Europa, lo único es que tienen que pagarlo y tienen que pagarlo al precio que es y, dadas las circunstancias, tienen que pagarlo por adelantado", dijo el también diputado en una rueda de prensa.

Las circunstancias a las que se refiere son las sanciones económicas internacionales que pesan sobre la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sobre el sistema financiero del país caribeño, lo que ha restringido la capacidad del Gobierno de hacer negocios en el último sexenio.



"Dadas las circunstancias, tendrán que pagarlo en un mecanismo que permita a Venezuela usar los recursos (...) si nosotros estamos bloqueados, ¿cómo nos van a pagar ellos con la cuenta de un banco en Portugal, si en Portugal nos quitaron el dinero de Pdvsa?", prosiguió.



Cabello consideró que los países de Europa tienen "una necesidad real" de fuentes de energía, luego de que decidieran dejar de hacer negocios con Rusia por la invasión a Ucrania.



"Tienen problemas con el gas, con la gasolina, con el combustible, con los fertilizantes (...) y Estados Unidos no los va a poder ayudar (...) viene el invierno (...) y es muy severo, imagínate cómo se irá a poner el costo de los servicios energéticos en Europa completa", sostuvo.



A juicio del dirigente chavista, los países europeos "están buscando solucionar sus problemas que ellos mismos se han buscado" y, si desean contar con el petróleo venezolano, tendrán que hacer negocios con el presidente Nicolás Maduro, a quien no reconocen como legítimo algunos gobiernos del viejo continente.



"Repetimos, aquí hay petróleo, todo el que ellos necesitan por más de 100 años, pero tienen que pagarlo. No se lo van a llevar, no se lo van a robar (...) Bienvenidos, siempre y cuando traigan plata y paguen, y paguen lo que deben", añadió.EFE

