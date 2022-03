El líder opositor Juan Guaidó ha insistido en que el mecanismo de negociación con la oposición es la mesa de diálogo en México, paralizada desde octubre de 2021, sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro no lo cree así.



"Nosotros no nos vamos a reunir con Juan Guaidó, nosotros no nos reunimos con narcotraficantes, a los narcotraficantes los metemos presos", dijo Jorge Rodíguez, presidente de la Asamblea Nacional.



Al ser consultado por EL TIEMPO, Rodríguez aseguró que se mantenía la intención de un diálogo “inclusivo” pero no con Guaidó a quien acusó este viernes de tener vinculación con Biaggio Garafolo, ciudadano ítalo-venezolano detenido en Cartagena, solicitado por el delito de narcotráfico con alerta en 193 países.



Aunque aún se desconoce si se retomará la negociación en México con la Plataforma Unitaria, o por el contrario será en otro escenario, el líder chavista aseguró que el

memorándum de entendimiento firmado por el Gobierno venezolano y la oposición "se convirtió en un acuerdo vinculante para la Asamblea Nacional y para la república".

El también presidente de la Asamblea Nacional mostró imágenes en las que aparecen fotografiados Guaidó con Garafolo y otros diputados del parlamento de 2015, como Marco Aurelio Quiñones, quien a través de Twitter pidió a la justicia colombiana se haga la investigación correspondiente. Los ciudadanos Franco Cassella y Luis Somaza, quienes trabajan con Guiadó, también fueron vinculados.



Se desconoce si el ciudadano Garafolo será solicitado por Venezuela para continuar una investigación iniciada en 2015 en su contra, por el delito de narcotráfico, según documento del Tribunal Supremo de Justicia del país caribeño.





