El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo este lunes que espera que las relaciones entre Venezuela y Colombia mejoren con un nuevo presidente en la nación andina, cuyo nombre se definirá en la segunda vuelta electoral el próximo 19 de junio, ya que en la primera, celebrada este domingo, ningún candidato logró una mayoría suficiente para gobernar.



(Lea también:'Le dije a Rodolfo que había que unirse': Ingrid Betancourt)



"La fuerza de los pueblos es superior a las posiciones que tengan los presidentes. Ojalá que el que gane allí (en Colombia) entienda que lo más sano es que los venezolanos tengamos buenas relaciones, ojalá", expresó en una conferencia de prensa televisada.

El vicepresidente primero del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) afirmó que la realidad de la frontera entre ambas naciones no puede ser "tapada" por la opinión de un presidente.



"Venezuela tiene 2.100 kilómetros con Colombia, no es poca cosa. En algunos sitios con más dinámicas que otros (...) pero hay ciudadanos que se sienten colombianos y venezolanos al mismo tiempo", añadió. El político afirmó que en Colombia ha habido "presidentes de la oligarquía" con quienes Venezuela ha tenido buenas relaciones.



"La locura comenzó con (Andrés) Pastrana para acá, abiertamente. Han planificado magnicidios de Colombia para acá, no uno, invasiones, no una, varias veces. Entonces ojalá las cosas se den por el camino de la tranquilidad y la paz", afirmó. El próximo 19 de junio, los colombianos elegirán entre el izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández.



Según la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios, con el 99,99 % de la votación contabilizada, Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, recibió el domingo 8.527.768 votos, que equivalen al 40,32 %, y Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, recibió 5.953.209 papeletas (28,15 %).



Es la primera vez que la izquierda gana unas elecciones en Colombia y también la primera en 20 años en que el uribismo, la corriente de derechas que fundó el expresidente Álvaro Uribe, no está entre las propuestas a elegir.





EFE

Más noticias

Vientos de recuperación en la economía de Venezuela

Cumbre del Alba acusa a Estados Unidos de un trato discriminante