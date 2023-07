El diálogo en Venezuela parece seguir estancado. El chavismo insiste en que el levantamiento de sanciones es la principal condición para retomarlo y, a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea y de varios países de Latinoamérica, al menos en público no se ven muchos avances.



Según el presidente Nicolás Maduro, "hubo un consenso" en la reunión en la que estuvo representado por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez en Bruselas. "En la mesa de diálogo hubo un consenso (...) de que hay que levantar las sanciones contra Venezuela. Bueno, que se cumpla el consenso, pues", insistió el mandatario en declaraciones a medios estatales.

Jorge Rodríguez, el jefe negociador del oficialismo y también presidente del parlamento venezolano, aseguró este miércoles que tanto la oposición como el chavismo coincidieron en Bruselas y llegaron al “consenso” de que se deben levantar las sanciones. Sin embargo, no confirmó si habrá un reinicio del diálogo.



Por el lado de la oposición, los líderes expusieron a través de Twitter que el jefe que encabeza la mesa de negociación, Gerardo Blyde, acudió a la cita de Bruselas por invitación del presidente francés, Emmanuel Macron.



Según la cuenta de Twitter de la delegación de la Plataforma Unitaria, que aglutina a los negociadores de la oposición, hubo una serie de pedidos en el encuentro: la garantía de que los venezolanos puedan conquistar la democracia a través de un proceso de elecciones verdaderamente libres y competitivas, el respeto a las elecciones primarias, la urgente liberación de todos los presos políticos y el cese de la persecución política.



Durante una conferencia de prensa este miércoles, Rodríguez respondió a EL TIEMPO que la delegación del oficialismo no se doblega, y reiteró su petición de “no injerencia” de los países en los asuntos internos de Venezuela.



Sobre si habrá un encuentro con el presidente Macron el próximo 11 de noviembre, Rodríguez no confirmó ni desmintió la información.



Al ser consultado sobre la autorización de Estados Unidos en algunas transacciones con bonos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela, el presidente del Parlamento alegó que no es cuestión de autorización, sino de “que devuelvan todo”, refiriéndose también al oro retenido en Londres.

Esperanzados con la UE

Por su parte, el canciller de Venezuela, Yván Gil, expresó este miércoles "esperanza" en "avanzar en un esquema" que elimine las sanciones contra el país para reanudar congeladas negociaciones políticas, tras la reunión en Bruselas entre representantes del gobierno y la oposición y los presidentes de Francia, Argentina, Brasil y Colombia.



"Hemos visto cómo de manera unánime, incluyendo la Unión Europea, incluyendo países como Francia, Brasil, Colombia, Argentina, han solicitado avanzar en un esquema que elimine, que levante, las sanciones, y a partir de allí empezar a trabajar en la reanudación del diálogo político entre los venezolanos", aseguró Gil en una entrevista telefónica en la televisión estatal.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

