Un sector de la oposición venezolana le exige transparencia a Guaidó

A través de una carta a la que tuvo acceso EL TIEMPO, seis líderes de la oposición de Venezuela hicieron un nuevo llamado de atención sobre la actual crisis que atraviesa el país vecino.



Pero en este caso -además del acostumbrado repudio contra el régimen de Maduro- les pidieron más transparencia a las actuaciones de la Asamblea Nacional –de mayoría opositora- y al Centro de Gobierno –creada el año pasado por Juan Guaidó-.



También rechazaron las recientes declaraciones del chavista Vladimir Padrino, quien aseguró que la oposición nunca tendrá el poder en Venezuela.

Entre los firmantes figuran: María Corina Machado, Coordinadora de Vente Venezuela; Antonio Ledezma, Alcalde de Caracas; Diego Arria, exgobernador de Caracas; Humberto Calderón Berti, exembajador de Guaidó en Colombia, entre otros.



Tras recalcar el deterioro democrático en Venezuela por cuenta del régimen chavista, la carta apunta: “En este este orden nos vemos obligados a hacerle un igual y severo llamado de atención al gobierno colegiado interino, a fin de que respete y acate con celo las exigencias de la transparencia, ineludibles en los actores democráticos quienes están obligados a rendir cuenta pública de sus actividades, en lo particular quienes dirigen e integran el Centro de Gobierno de cuyos procederes a nadie informa”.



Estos seis líderes opositores agregan en la misiva que la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro requiere de estrategias para enfrentarla y desmontarla, pero que “reclaman de actores prudentes y ajenos a la práctica del utilitarismo partidario o personal”.



Y agregan: “Pero la actividad pública y política no es asunto privado o personal de quienes la asumen creyéndose predestinados o necesarios, menos de quienes la administran como una ganancia que les ha dispensado el azar”.



La carta hace un duro llamado de atención al reclamar que muchas de las actuaciones de la Asamblea Nacional “han resquebrado la confianza pública” y que urge rescatarla.



“De modo que, el llamado de atención que hacemos, ante los venezolanos, tiene destino preciso y no es sólo al régimen de oprobio y absoluta maldad que ha usurpado y ejerce de facto el poder en Venezuela bajo instrucciones extranjeras y de grupos criminales y terroristas. Es una alerta igual a los integrantes de la actual Asamblea Nacional, que por mandato constitucional ejercen el gobierno democrático interino contando con un importante reconocimiento internacional”, continúa la carta.



Pero, ¿cuáles son algunos de estos episodios que, según estos seis opositores, han “resquebrado la confianza”?

1. Las acciones de Cúcuta del 23 de febrero 2019, cuando Juan Guaidó llegó al país para el concierto en la frontera.



2. El alzamiento militar desde la autopista del este de Carcas el 30 de abril de 2019, cuando Guaidó y Leopoldo López adelantaron la fallida ‘Operación Libertad’.

3. El más reciente episodio de la operación Gedeón y la presunta contratación de mercenarios estadounidenses para capturar a Maduro.



4. Los certificados de buena conducta expedidos por la Comisión de Contraloría de la Asamblea, “que sin recursos ni pericias les otorgan a criminales internacionales como Alex Saab".



Finalmente, la carta termina apuntando lo siguiente: “A la comunidad internacional una vez más le expresamos que solos no podemos. Y que los venezolanos necesitamos conjurar las prácticas de opacidad y las mentiras en los actores públicos y políticos, así como restablecer las instituciones que aseguren nuestra vuelta a la democracia y como condición para el ejercicio libre de la soberanía popular”.



