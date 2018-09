Carnet de la patria, el documento del control social en Venezuela

La mayoría de los adultos mayores en Venezuela están acostumbrados a cobrar su pensión en dinero efectivo, que buscan directo en el banco, muchas veces tras horas de hacer fila.



Desconectados de la tecnología muchos de ellos y otros tantos opositores del Gobierno, cayó como una amarga sorpresa –otra más– el anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro el fin de semana de que ahora el pago de las pensiones se hará a través del ‘carnet de la patria’.



Por eso este miércoles, víspera del cobro correspondiente a agosto, decenas de hombres y mujeres muy mayores protestaron por la nueva alcabala, muchos al borde de las lágrimas, porque no tienen el famoso plástico y sienten que se trata de una nueva herramienta para controlar los recursos que les corresponde por ley tras toda una vida de trabajo.



Atrás parece haber quedado la Constitución, que solo establece el registro en el seguro para el goce de la pensión, haya sido o no contribuyente el ciudadano en cuestión. En la Venezuela de hoy parecen imponerse los decretos del presidente Maduro con ausencia total de contrapesos, y el carnet de la patria luce como el instrumento principal para el control de los recursos de un gobierno en bancarrota. Este es un abecé del controvertido documento:

¿Qué es el carnet de la patria?

Es un instrumento creado el último trimestre del año 2017 que consiste en un carnet plástico con un código QR que acompaña los datos de su portador: nombre, apellido, fecha de nacimiento.



Al momento de su lanzamiento se ofreció como un sistema para la compra más rápida y efectiva de las cajas de alimentos básicos Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), pero pronto reveló una faceta política.



Tras cada proceso electoral ocurrido desde entonces –las elecciones de gobernadores, alcaldes y la elección presidencial de este año– se ubicaron fuera de los centros de votación decenas de ‘puntos rojos’ en los que cada portador del carnet de la patria debía dejar sus datos, entre ellos las misiones sociales de las que son beneficiarios.



El asunto lució como una forma de control del flujo de votantes a favor del Gobierno y también como un posible instrumento de retaliación contra aquellos que no acudieran a las urnas.

¿Cómo funciona?

Aunque son muy escasas las denuncias de solicitud del carnet de la patria para el uso de servicios públicos como el ingreso a hospitales o servicios de vacunación, el régimen de Maduro ha anunciado que el carnet deberá presentarse dentro de poco en las estaciones de servicio de gasolina para comprar combustible a precio subsidiado, y los adultos mayores deberán presentarlo ante los bancos para cobrar su pensión.



Pero hasta ahora no ha funcionado tanto de forma presencial como ‘virtual’. Cada portador del carnet de la patria debe inscribirse en la página www.patria.org.ve, dejar sus datos, incluso sus datos bancarios y escanear el código QR para tener su propio “monedero virtual”.



A través de ese monedero los portadores del carnet reciben los subsidios de las misiones a las que pertenecen y los “bonos soberanos” que constituyen la nueva política del Gobierno para paliar la inflación.



Se supone que en ese monedero también se deposita el dinero para la compra de las cajas Clap.

¿Cuántos acreditados hay?

Según los últimos datos ofrecidos por Maduro, son casi 17 millones de venezolanos acreditados con el carnet de la patria.



Aunque todas las encuestadoras muestran que el carnet de la patria es rechazado por entre 60 y hasta 75 por ciento de la población, mucha gente lo saca ante el temor de que sea la única forma de tener acceso a bienes y servicios.

¿Para qué ha servido hasta ahora?

Según el presidente Maduro, con el “monedero virtual” los pensionados podrán recibir “y disponer de su dinero libremente”, esto es, usando sus tarjetas de débito, haciendo transferencias o yendo al banco a retirar el efectivo.



Sin embargo, no ha explicado cómo harán las personas que no tienen el carnet de la patria. ¿No podrán cobrar? ¿Qué pasa con los que no tienen acceso a internet y no pueden manejar el ‘monedero virtual’?

Para paliar la protesta surgida este miércoles, la directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció a los adultos mayores que este mes se les cancelará la pensión de forma regular. Hasta ahora para lo que realmente ha servido el carnet de la patria es para el depósito de lo correspondiente a las misiones sociales y los bonos, la última dádiva de la ‘revolución bolivariana’.



Desde bonos navideños o de carnaval, hasta por el número de hijos que se tiene, el último bono entregado por el Gobierno fue el de reconversión monetaria, consistente en 600 bolívares soberanos, 60 millones de los antiguos.



VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas