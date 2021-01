'Urge una solución política negociada en Venezuela': Henrique Capriles

El dos veces candidato presidencial Henrique Capriles se expresó en favor de construir un proceso de negociación en Venezuela, que contaría con el aval de parte del oficialismo y para el que espera la pronta reunificación de la oposición.



“El mundo libre (…) insta a una solución política negociada (…). Yo sí creo que hay que construir ese proceso de negociación porque del lado del chavismo sí hay gente que quisiera la negociación, porque incluso su futuro político pasa por la democratización de este país”, dijo Capriles, este lunes, en el marco de una conversación con EL TIEMPO y otros medios internacionales afiliados a la Asociación de Prensa Extranjera (APEX) en Venezuela.



En este sentido, el dirigente opositor exhortó a los otros actores de oposición a construir, “pronto”, una estrategia “sobre la base de la realidad”. “Lo que nosotros necesitamos es una dosis de realismo, menos que de idealismo. Y en esa dosis de realismo se hicieron todos los esfuerzos, la estrategia tiene que cambiar y la estrategia además tiene que ir alineada con la comunidad internacional”, subrayó



“Pienso que sí es posible reunificar a la oposición”, dijo, al tiempo que advirtió que, de no lograrlo, otra dinámica emanada de la sociedad civil será la que se impondrá. “El país no se va a parar”, agregó.



Capriles, quien ha sido abiertamente crítico a la estrategia del bando encabezado por el líder opositor Juan Guaidó –reconocido como presidente interino por más de 50 países–, insistió en que la estrategia que ha manejado la oposición “se agotó”, que debe cambiar, y advirtió que el “peor escenario” para ellos era mantener el “status quo”, pues podría conllevar a su “desaparición”.



“El problema de la oposición no es una disputa de liderazgos (…) es un problema de estrategia (…) La unidad, si no tiene estrategia, para los venezolanos no tiene utilidad”, dijo, al tiempo que hizo un exhorto a los otros actores de oposición: “Seamos distintos a lo que estamos combatiendo. Hay un régimen que estamos combatiendo, no vamos a combatir otro régimen también”.



A juicio del excandidato presidencial, la negociación debe tener dos brazos: uno humanitario, con especial énfasis en lograr la vacunación en Venezuela contra la covid-19; y el otro brazo político, enfocado en la reinstitucionalización del país y en la obtención de un cronograma electoral.



“El hecho de que no lo hayamos logrado antes en esa vía, que no hayamos logrado que una negociación tenga éxito, no quiere decir que la negociación no pueda tener éxito”, expresó Capriles, al tiempo que recordó que el año pasado hubo un primer esfuerzo en este sentido, que sin embargo no llegó “hasta el final”.



En este sentido, celebró que la nueva administración de los Estados Unidos informara que revisaría las sanciones que pudieran impedir el avance de algunos países en la contención de la covid-19.



“Me parece una señal contundente y positiva (de) que lo humanitario puede ir por su lado a la par de la solución política”, acotó Capriles, quien sin embargo insistió en que el nuevo gobierno de los EE. UU. no tendría cambios ni en materia de Derechos Humanos, ni de democracia.



“Pensar que ahora se fue (Donald) Trump y entonces viene (Joe) Biden y entonces eso le va a abrir una ventana cómplice a Maduro con respecto al nuevo gobierno de los EE. UU., si él quiere ese pensamiento creo que no ha entendido lo que ha pasado en los últimos años con respecto a la relación Venezuela y Estados Unidos, y el mundo libre, del que Venezuela depende”, agregó.



El líder opositor, Juan Guaidó. Foto: Rayner Peña R. EFE

Ruta electoral

En su conversación con los corresponsales, Capriles insistió en el “rescate” de la vía electoral.



“No se trata de ir a cualquier proceso electoral a ciegas (…) se trata de luchar todos por unas condiciones mínimas, como lo hemos hecho, que nos permitan que el venezolano vaya recuperando la confianza, pero la pelea la vas a tener igualito el día del proceso electoral, porque no son demócratas, hay que imponerles la democracia”, dijo.



Este año, de hecho, se esperan elecciones regionales, y podrían celebrarse junto con las municipales, una decisión que el cuestionado mandatario Nicolás Maduro dejó en manos del Parlamento chavista y del nuevo Consejo Nacional Electoral que se espera designe este, pero con el que Capriles no estaría conforme.



En 2020, mientras la oposición mayoritaria rechazaba participar en los cuestionados comicios legislativos del 6 de diciembre, Capriles se abrió a acudir a las parlamentarias, aunque desistiera por falta de condiciones.



“No logramos conseguir unas condiciones mínimas para ir al proceso del 6 de diciembre. El país perdió esa oportunidad. Esa lección del 6 de diciembre no le sirvió a Venezuela ni a los venezolanos. Le sirvió a Maduro, tiene su asamblea”, reconoció a los corresponsales este lunes, al tiempo que insistió en que eso no significaba que había que mantener la misma posición ahora.



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

