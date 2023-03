Con menos efusividad que en las dos campañas presidenciales anteriores (2013 y 2018) el opositor Henrique Capriles, de 50 años, se lanzó este viernes de manera oficial a las primarias opositoras del 22 de octubre. De esa elección saldrá el contrincante para el chavismo para la carrera presidencial de 2024.



El partido Primero Justicia oficializó a Capriles en medio de un acto con el comité nacional y seguidores de la organización, quienes a lo interno realizaron una elección en la que participaban el exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz y el exdiputado Juan Pablo Guanipa.

Vitoreado y aplaudido, como si se tratara de la misma campaña presidencial, Capriles aseguró que los deseos no caducan ni pasan de moda, esto refiriéndose a las apuestas anteriores –la primera contra Hugo Chávez y la segunda contra Nicolás Maduro- y reiteró que aunque el panorama no parece fácil, dará la batalla nuevamente.



En su discurso hizo alusión a la pobreza en el país y aprovechó la celebración del Día del Médico para recordar los bajos salarios en Venezuela. Un médico cobra 400 bolívares al mes, o lo que es igual a 16 dólares.

“Si nosotros nos llamamos Primero Justicia, esa tiene que ser nuestra primera causa, los pobres, los que andan descalzos (...) para mí la política es la gente", dijo el opositor.



La oposición anunció que en octubre serán las primarias. Un grupo de académicos encabeza lo que se ha denominado Comisión Nacional de Primarias y con el que esperan avanzar con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, sin embargo hay temas complejos que no se han resuelto, como el voto de los venezolanos en el exterior y las inhabilitaciones de los candidatos.



En el exterior hay más de siete millones de venezolanos de los cuales al menos cinco están facultados para votar.



Con respecto a las inhabilitaciones, no existe impedimento para participar en las primarias, sino a la hora de enfrentarse al chavismo. Tanto Henrique Capriles, Juan Guaidó y María Corina Machado quieren medirse, pero sobre ellos hay medidas del Estado.



Capriles tiene una inhabilitación desde el 2017 hasta el año 2032. Juan Guaidó desde el 2021 hasta el 2036. En el caso de María Corina Machado, su inhabilitación fue impuesta en 2015 por un plazo de un año, pero la Contraloría General de la República no ha levantado la sanción.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

