Asesinato de Canserbero: emiten fuerte condena contra Natalia Améstica por revelaciones

La Justicia de Venezuela condenó a los hermanos Natalia y Guillermo Améstica por el asesinato, en 2015, del rapero Tirone José González, conocido como Canserbero, luego de determinar que fue sedado y asesinado a puñaladas y que no se trató de un suicidio, como indicaron las investigaciones de entonces.

(Vea: Ella es Natalia Améstica, quien confesó haber asesinado a Canserbero: 'Hui aterrada').

En una conferencia de prensa, el fiscal general, Tarek William Saab, indicó que se celebró la audiencia tras la reapertura del caso el pasado mes de noviembre, en la que, "luego de las deliberaciones de rigor, la jueza decidió condenarlos a 25 años de prisión".

Los hermanos Améstica fueron acusados de los delitos de "homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de coautoría, obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, falsa atestación ante funcionario público y asociación para delinquir".

Facebook Twitter Linkedin

Hermanos Améstica, condenados por asesinato de Canserbero. Foto: Tomado de Redes sociales / Fiscalía

(Lea: ¿Quién era Carlos Molnar el hombre que también fue asesinado junto a Canserbero?).

Saab explicó que, aunque la Fiscalía pidió una pena de 30 años, la máxima en Venezuela, se consideró una rebaja para los acusados por haber admitido los hechos. Así que ambos fueron condenados a 25 años de cárcel.

Además, detalló que la Justicia emitió órdenes de aprehensión y alerta roja de Interpol contra otros cinco implicados en el caso.

"Después de tres meses de una ardua investigación, en la que se realizaron 154 diligencias, hemos logrado un resultado histórico en materia de investigación penal que será referente para casos similares en el futuro", apuntó Saab.

La confesión de Natalia Améstica, exmáganer de Canserbero

Facebook Twitter Linkedin

El rapero marcó historia en la música latina. Foto: Instagram @canserberooficial

(Más: Muerte de Canserbero: revelan la confesión de Natalia Améstica; así lo habría asesinado).

Tras reabrir el caso, la Fiscalía presentó, el pasado 26 de diciembre, declaraciones grabadas en video en las que una mujer identificada como Natalia Améstica confiesa haber usado benzodiacepinas para adormecer al también músico Carlos Molnar, quien era su pareja, y a González, para luego apuñalarlos hasta dejarlos sin vida.

Posteriormente, Améstica pidió ayuda a un hermano -con quien alteró la escena del crimen- con el objetivo de simular que había ocurrido una pelea entre Molnar y González, que acabó con el homicidio del primero por parte del segundo, quien terminó suicidándose, como indicó la versión policial durante los últimos ocho años, explicó entonces el fiscal.

"Tirone me vio y se preocupó mucho, aunque ya estaba somnoliento. Así que le expliqué que fue un ataque de ira y no me pude controlar. Luego cayó en el sofá dormido, de manera que le di dos puñaladas", relató en un video.

(En contexto: Giro inesperado sobre la muerte de Canserbero: Fiscalía dice que habría sido homicidio).

Facebook Twitter Linkedin

Guillermo Améstica. Foto: Ministerio Público.

"Después de esto me fui a Chile, huyendo aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. Por eso, regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso”, concluyó.

La Fiscalía emitió órdenes de captura contra policías acusados de recibir 10.000 dólares de los hermanos Améstica para encubrir los crímenes.

El Ministerio Público también ordenó la aprehensión de una patóloga forense y dos fiscales que actuaron en las primeras investigaciones.

#26Dic #CasoCanserbero @jesusmedinae: Aquí la confesión sobre asesinato del cantante Canserbero por parte Natalia Améstica y su hermano Guillermo Améstica, autores materiales del hecho. pic.twitter.com/hCBAUY7Tr8 — Reporte Ya (@ReporteYa) December 26, 2023

EFE y AFP