Finalmente, el misterio en torno a los encuentros entre Caracas y Washington fue despejado: el intercambio de presos. Nicolás Maduro y Joe Biden llegaron a un acuerdo algo difícil de imaginar, pero que sucedió.

Lo que comienza a denominarse el ‘2 × 7’ dejó sorprendido a muchos. Los dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores –acusados por narcotráfico en EE. UU. y condenados a 18 años de cárcel– fueron entregados a Venezuela a cambio de siete estadounidenses, entre ellos cinco directivos de la petrolera Citgo, encarcelados desde 2013 en la capital venezolana.

Hay quienes creen que ese ‘2 × 7’ es desbalanceado, sin embargo, si se considera el peso de los dos venezolanos, la balanza parece un poco más equilibrada. Haciendo memoria, en 2015, la Administración de Control de Drogas (DEA) capturó en Haití a Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, lo cual fue un duro golpe para la familia presidencial y para el chavismo, que siempre guardó silencio.



El 5 de marzo de este año hubo un primer acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela. En Caracas, los enviados de Biden se reunieron con Maduro y varios jerarcas chavistas, también estuvo Cilia Flores, lo que ventilaba que se solicitaba la libertad de sus sobrinos. Sin embargo, ambos países aseguraron que lo que se buscaba eran acuerdos energéticos y cómo lograr negociaciones en torno al petróleo venezolano dado que la guerra entre Rusia y Ucrania estaba afectando los mercados del crudo.

Campo Flores y Flores de Freitas junto a oficiales federales norteamericanos en el momento de su captura, el 12 de noviembre de 2015. Foto: EFE

Se levantaron unas pequeñas sanciones petroleras, pero los rumores sobre la liberación de los sobrinos andaban en curso. Luego hubo una segunda visita, esta vez el embajador de Estados Unidos para Venezuela, y que opera desde Colombia, pisó suelo venezolano.



Los enviados visitaron a Matthew Heath, un exmarine preso que había intentado suicidarse. Para el director de la firma Datanalisis, Luis Vicente León, estos pasos dados por ambos gobiernos son “una excelente noticia en términos de las oportunidades de consolidar más acuerdos humanitarios, petroleros y políticos en los próximos meses”.



Hasta ahora se consideraba que Estados Unidos no había dado grandes gestos para Venezuela. Luego del encuentro del 5 de marzo, Maduro liberó a un directivo de Citgo, y la administración Biden apenas levantaba unas pequeñas sanciones.



Pero ¿qué se busca con estos pasos? En las últimas dos semanas, Estados Unidos había elevado el tono de su discurso contra Venezuela, amenazando con sanciones si el chavismo no se sentaba con la oposición, la cual al parecer ha quedado fuera del juego.



En un comunicado, el Gobierno interino, representado por Juan Guaidó, y reconocido por los estadounidenses, confirma que estuvo fuera de la negociación. “El gobierno de los Estados Unidos decidió proceder con el intercambio, una decisión soberana y en potestad de nuestros aliados, en la que el Gobierno Encargado de Venezuela no tuvo nada que ver”, dice el texto.



Para el especialista en derecho internacional Mariano de Alba, surge una nueva interrogante y es si estas acciones lograrán el regreso del gobierno de Maduro a la mesa de negociación en México. “El momento es clave. Ante la cercanía de las elecciones de medio término, el Gobierno de Estados Unidos evaluaba ampliar las sanciones contra Venezuela”, escribió De Alba en su cuenta de Twitter.



Otro cabo que queda suelto es si habrá más intercambio de presos, pues el chavismo ha reclamado la libertad del colombiano Álex Saab, cuyo encarcelamiento hizo que se detuviera la mesa de negociación en México entre oficialistas y opositores.





Aún parece prematuro descifrar el entramado de estas negociaciones, especialmente en un momento donde la izquierda toma fuerza en Latinoamérica y Maduro cosecha aliados.



En Estados Unidos, la noticia fue criticada por el senador republicano Marco Rubio, un reconocido crítico del chavismo. “Ahora todos los dictadores saben que pueden capturar a estadounidenses después de mantenerlos encarcelados, y van a poder recibir algo a cambio”, dijo Rubio.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS