Bulgaría, otro país que se suma al bloqueo de las cuentas de PDVSA

Por solicitud del gobierno de Donald Trump, Bulgaria anunció este miércoles el bloqueó a transferencias por varios "millones de euros" realizadas por la compañía petrolera de Venezuela (PDVSA) a través de este país europeo, en violación de las sanciones de Washington.

El gobierno búlgaro neutralizó una cuenta abierta en un banco búlgaro, por donde transitaba dinero de la compañía venezolana PDVSA con destino a otros países, dijo el fiscal general Sotir Tsatsarov.



"Se trata de millones de euros" precisó el director de la Agencia de seguridad nacional búlgara, Dimitar Gueorguiev, en rueda de prensa en Sofia.



Bulgaria, alertada por Estados Unidos, "verifica todo su sistema bancario para saber si otras transferencias de Venezuela han sido recibidas y si se han transferido sumas al extranjero", agregó.

Estados Unidos adoptó sanciones contra el gobierno de Nicolas Maduro y apoya al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente interino el 23 de enero y fue reconocido por medio centenar de Estados.



El objetivo "es asegurarse que la riqueza del pueblo venezolano no sea robada", aseguró este miércoles el embajador estadounidense en Bulgaria, Eric Rubin.



Según el fiscal general, la cuenta sospechosa fue abierta por un abogado binacional búlgaro, que podría ser perseguido por "blanqueo de dinero, pero que no se halla actualmente en Bulgaria, informó.



Los fondos que transitaban por Bulgaria servían oficialmente para financiar actividades deportivas o para la compra de alimentos, lo que cuestiona Washington. Carlos Paparoni, presidente de la comisión de la comisión de finanzas de la Asamblea nacional venezolana, y afín a Guaidó, indicó el domingo en Twitter que PDVSA había intentado desviar fondos públicos a través de Bulgaria.

Régimen mueve dineron por el mundo

Pero Estados Unidos está dispuesto a detener ese comercio de oro a fuerza de sanciones e intimidación. La Casa Blanca presiona incluso al Banco de Inglaterra para que no libere unos 1.200 millones de dólares en lingotes de oro que Venezuela mantiene en sus bóvedas.



Funcionarios de Estados Unidos criticaron recientemente a una firma de inversión con sede en Abu Dabi por comprar oro venezolano, y advirtieron a otros operadores extranjeros de abstenerse de negociar más barras con Maduro.



Un envío de oro desde Venezuela a Emiratos Árabes Unidos se canceló hace unos días. Noor Capital, una firma de ese país, dijo que no tenía previsto hacer nuevas compras, tras haber adquirido tres toneladas de lingotes en Caracas el 21 de enero.



Aunque la política de compras de oro de Maduro es bien conocida, hasta ahora no quedaba claro cómo se ejecuta. Reuters rastreó el camino que sigue el oro desde las polvorientas minas del sur hasta las bóvedas del banco central en Caracas, para más tarde ser enviado a refinerías en el extranjero a cambio de alimentos, según más de 30 personas que conocen o están involucradas en la operación, incluidos mineros, intermediarios, comerciantes, investigadores, diplomáticos y funcionarios.



AFP