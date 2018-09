¿Por qué Bolivia no firmó pacto de países sobre migración venezolana?

Bolivia no se sumó al consenso de once países latinoamericanos sobre asistencia humanitaria a migrantes venezolanos por coherencia con su política de ciudadanía universal frente a la de "restricción" que establecen otras naciones, argumentó este miércoles el presidente boliviano, Evo Morales.

El presidente de Bolivia se refirió en conferencia de prensa a la decisión de su país este martes en una reunión en Quito, en la que estos once países ratificaron que mantendrán esfuerzos humanitarios para afrontar la masiva migración de venezolanos, sin que la seguridad trasnacional se vea comprometida.



Al respecto, comentó que en Bolivia los migrantes son siempre bienvenidos, salvo que lleguen para actividades delictivas como el narcotráfico, dentro de la política del país a favor de una ciudadanía universal.



Sin embargo, no coincide con "los que tienen políticas con restricción a inmigrantes", aunque no precisó qué naciones. "Nuestra política es la ciudadanía universal", reiteró, para reafirmar que su país no tiene que firmar ese tipo de acuerdos, aunque saludó el alcanzado en Quito.

A la cita en la capital ecuatoriana asistieron autoridades de Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay y República Dominicana, pero no de Venezuela, aunque también fue invitada.



La declaración final, que no firmaron Bolivia ni República Dominicana, en este caso por indisposición de su delegado, incluye 18 puntos que abordan la problemática desde diferentes ángulos, en el primer encuentro de estas características con enfoque regional.



El principio de ciudadanía universal que defiende el Gobierno de Morales se basa en que todas las personas deben tener igualdad de derechos y deberes en cualquier parte del mundo.



EFE