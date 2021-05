‘Bloque de Gentil Duarte dio de baja a Santrich y 14 hombres’

En Venezuela, la ONG Fundaredes lleva la voz cantante en asuntos relacionados con guerrillas. Fue su director, Javier Tarazona, el que en la noche de este martes anunció que había confirmado, a través de “fuentes confiables”, la muerte de alias Jesús Santrich, el día anterior, en una zona del estado Zulia, fronterizo con Colombia.



(Le puede interesar: Caso Santrich: ¿por qué guarda silencio el régimen venezolano?)

Por años, había denunciado su presencia, la de otros cabecillas de las disidencias, así como la de miembros de otras guerrillas, en territorio nacional. Una presencia que, al día de hoy, han podido constatar en 21 de los 23 estados del país.



Fue también Fundaredes la que informó del inicio de los enfrentamientos, en Apure, entre el Frente Décimo de las Farc y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el pasado 21 de marzo; y también fue la organización que denunció el secuestro de ocho militares venezolanos en el marco de una emboscada el 23 de abril. Al régimen le tomó más de 20 días confirmar esta información.



En primicia para EL TIEMPO, Tarazona reveló que la cuenta de militares secuestrados podría ser mayor y ofreció nuevos detalles de la muerte de Santrich, una que vincula a un “cambio de rumbo” del conflicto en Apure.



(Le puede interesar: Venezuela: ¿Qué se sabe del paradero de alias Iván Márquez?)

¿Qué información manejan de la muerte de alias Jesús Santrich?

Facebook Twitter Linkedin

Jesús Santrich habría sido abatido esta semana en El Rosario de Perijá. Foto: EL TIEMPO - AFP

Santrich venía en una dinámica de presencia en varias entidades del país, junto a (alias) Iván Márquez, y venía además tratando de dar respuesta al conflicto de Apure. (…) Fundaredes venía documentando la conformación de lo que sería el campamento más importante de las Farc en esa zona de Venezuela, me refiero a El Rosario de Perijá (estado Zulia). En esta zona se construía, por parte de Santrich, una especie de lugar de encuentro, de articulación de varios frentes de las Farc, y había una especie de “no agresión” en esta zona del país con el Eln, guerrilla que ha venido tomando control de varias operaciones en el estado Zulia.



Lo que sí es cierto es que en esta zona del Zulia había una confrontación importante con el bloque de Gentil Duarte, específicamente el Frente 33, dirigido por Jhon Mechas. Con ellos sí había fricciones de manera constante. (…) Específicamente el 12 de mayo hubo un enfrentamiento en Bruzual, estado Apure, entre el bloque de Márquez y Santrich y el bloque de Gentil Duarte, razón que nos llevó a nosotros a levantar alertas y a solicitar a Naciones Unidas y a la Cruz Roja Internacional que se hiciera algo, sobre todo por la población civil que está en medio de la confrontación de estos bloques guerrilleros en territorio venezolano, e indicábamos que el Zulia, el estado Bolívar y el estado Amazonas sin duda alguna que terminarían siendo lugares o escenarios de que estas fricciones tomen otro calor de violencia.



Lo que tenemos de información agregado en este momento, por las fuentes confiables que han logrado asegurar la muerte de Santrich, es que estaba acompañado por 14 hombres, que fueron dados de baja todos en este operativo. También se manifiesta que fue por el bloque de Gentil Duarte, así como también se está discutiendo en este momento quién va a asumir la vacante en las Farc de Jesús Santrich, que pudiera ser su hombre de confianza, Villa.

¿Estaba alias Iván Márquez en el campamento? ¿Qué saben ustedes de su paradero?

La última reunión de la cual tuvimos conocimiento (que) ellos estuvieron juntos, se dio en el estado Bolívar, específicamente en Puerto Ordaz, entre Iván Márquez y Jesús Santrich. La información que hemos tenido de fuentes muy confiables es que en los posteriores días al hecho ocurrido en el estado Zulia iba a existir un encuentro entre Márquez y Santrich, por supuesto que no fue posible, lo cual quiere decir que Iván Márquez no estaba en este campamento. Quienes han conocido los lugares de resguardo donde están los cabecillas de estos grupos terroristas son quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Si alguien pudo contribuir a este desenlace no tenemos duda nosotros que es quienes han tenido la información.

¿Por qué cree que el régimen guarda silencio a 72 horas de que se diera a conocer esta noticia?

La opacidad, la desinformación, el silencio ha sido característico por parte de quienes ostentan el poder en Venezuela. (…) Nos sorprende muchísimo que el señor Remigio Ceballos, jefe del CEOFANB, es decir, el encargado de las operaciones de las Fuerzas Armadas venezolanas, no haya emitido opinión alguna, no solamente sobre el tema de Jesús Santrich, no ha emitido opinión alguna él personalmente sobre la situación de los militares, sobre lo que pasó en el procedimiento del 23 de abril, y haya sido capaz en las últimas horas de retuitear, una información de una cuenta que no hace otra cosa que amenazarnos de muerte a Fundaredes (…) con la hipótesis de que a Jesús Santrich lo mata la CIA en Colombia y lo trae a territorio venezolano. Siguen negando que los cabecillas de estos grupos guerrilleros están en territorio venezolano. Esa es la única posición pública que ha tenido este señor.

Facebook Twitter Linkedin

Seusis Pausivas Hernández, conocido por su alias de ‘Jesús Santrich’, nació en 1967, en el municipio Santiago de Tolú, Sucre. Foto: EFE

Se cumplen 2 meses desde que inició este enfrentamiento en Apure entre el Frente Décimo de las Farc y la FANB. ¿Cuál es el balance que pueden hacer?

Lo que podemos decir como balance es la expresión de un país destruido, de unas Fuerzas Armadas que dejaron de hacer lo que en el papel deberían hacer: garantizar la soberanía nacional. Unas FANB hoy expuestas a unos grupos armados con mejor poder de fuego, con mejor entrenamiento y controlando la zona.



Rechazamos el trato miserable, de desprecio, que ha habido de parte del Alto Mando Militar con los militares que cayeron, con los militares que resultaron heridos, que hoy están en centros hospitalarios y ni siquiera un cabestrillo han logrado tener, muchos menos alimentos. También los militares desaparecidos: el caso de Dani Vásquez, el caso de Abraham Belisario, esas familias viven la angustia frente al silencio del Estado.



La situación en Apure se fue de las manos desde el mismo 21 de marzo, cuando toda la operación parecía muy exitosa, se da la explosión de las minas antipersonas, se incorpora el Faes y genera todas estas arbitrariedades: detenciones arbitrarias, desaparición de personas, ejecuciones extrajudiciales, más de 7 mil personas desplazadas de La Victoria.



Y hoy, lamentablemente, debo informar de manera muy responsable que hemos sido informados por varias fuentes que el día de ayer ocurrió un nuevo secuestro de militares en la zona de La Victoria. No hemos podido corroborar esto de forma independiente, sin embargo, le pedimos al Estado venezolano, al Alto Mando Militar que, de ser así, lo haga público, y que no haga sufrir a las familias, que se haga algo diferente.



(Lea aquí: Esta es la versión sobre la muerte de Santrich que circula en Caracas)

Facebook Twitter Linkedin

Los enfrentamientos entre las disidencias y los militares venezolanos comenzaron el pasado 20 de marzo Foto: Archivo particular

¿Manejan algún estimado de cuántos nuevos militares se habrían sumado a esta lista de secuestros? ¿En qué zona habrían sido capturados? ¿Haciendo qué?

Conocemos que fue en La Victoria, que era en medio de un patrullaje en esta zona de conflicto, tenemos conocimiento de que hay mucho hermetismo y que se ha prohibido informar a la colectividad de esta situación, pero están en desarrollo nuestras investigaciones. De manera independiente nosotros no hemos podido comprobar esto, pero hay fuentes que manejan este hecho. De hecho, en la zona d Guasdualito (la segunda ciudad en importancia de Apure), en el propio teatro de operaciones, se maneja esta información.

¿Qué saben de los ocho militares cuyo secuestro se ha confirmado oficialmente?

Nosotros hemos podido hablar con las familias. Están angustiadas, preocupadas, desesperadas, sin duda alguna. Lo que sí es cierto es que no hemos podido tener mayores detalles. Nosotros hoy exigimos garantía de la vida de estos militares, así como también exigimos al Estado venezolano, al Alto Mando Militar que haga algo diferente. Solicitamos públicamente una reunión el pasado lunes al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, una reunión pública con las familias de estos ocho militares secuestrados y las familias de los militares desaparecidos. Ratifico la solicitud.



No hay una denuncia que nosotros hagamos a través de algún canal de comunicación que no la levemos al Ministerio Público, pero queremos hacerle entrega formal de estos elementos al ministro defensa y pedirle que la actuación sea distinta. No puede ser posible que sigamos esperando con la buena fe a unos terroristas que no han hecho otra cosa que llenar sus manos de sangre, la posibilidad que liberen a estos hermanos militares que fueron detenidos en la zona de La Capilla, estado Apure, el pasado 23 de abril.

¿Qué han podido documentar de la presencia de estos grupos irregulares en territorio venezolano?

Los grupos armados irregulares, por ejemplo, vienen adoctrinando a la población infantil, no solamente con la presencia en espacios escolares, sino a través de las ondas hertzianas de cinco emisoras en frecuencia modulada; y Fundaredes se encarga de alternar un esfuerzo llevando programas de promoción de participación ciudadana, de promoción de valores y derechos a los niños, niñas y adolescentes, es decir, Fundaredes está llevando adelante esfuerzos no solamente de denuncias sino también, frente a este contexto opresivo de la frontera por actuación de grupos terroristas tenemos que impulsar la educación, la cultura de la vida frente a la normalización de la violencia.



El informe curva de la violencia, nos dice, por ejemplo, que en el año 2020, 1.613 homicidios se dieron en los estados fronterizos, es decir, hubo más muertos en un año de pandemia por violencia que por la propia pandemia (según cifras oficiales). Cada 6 horas, en frontera muere un ciudadano.

Más noticias

- Jesús Santrich murió hace 30 años y un guerrillero robó su identidad

- Las cuentas pendientes con la justicia que deja 'Jesús Santrich'

- Los datos clave del asalto al campamento de Santrich en Venezuela

- En Venezuela hablan de traición a 'Santrich' por millonaria recompensa