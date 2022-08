Este martes, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, llegó hasta la Asamblea Nacional para reunirse con Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez.



(En contexto: Armando Benedetti: avanza restablecimiento de relaciones con VenezuelaI)



En unas breves declaraciones a la prensa, Benedetti dijo que el posible encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro se daría en octubre tras ser consultando cuándo se daría dicha reunión.



(Vea también: Embajador Armando Benedetti se reunió con Nicolás Maduro en Venezuela)

“Eso estamos planeando para ver si puede ser en octubre”, dijo Benedetti tras su reunión con Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.



El nuevo embajador, quien presentó las cartas credenciales ante Maduro este lunes, también se reunió este martes con Cabello, el número dos del chavismo.

Eso estamos planeando para ver si puede ser en octubre FACEBOOK

TWITTER

“Ayer, Maduro me echó como tres vainazos, que no podía hablar como senador, que tenía que hablar como embajador”, dijo el diplomático colombiano en declaraciones a periodistas desde el Palacio Federal Legislativo, donde se reunió con Jorge Rodríguez.



EL TIEMPO fue uno de los medios de comunicación que asistió a la sede del Legislativo, y aunque no hubo declaraciones oficiales, este diario consulto a Cabello cuál era el balance del encuentro con el nuevo embajador y respondió que estaban “felices”.



De otro lado, Benedetti también mencionó que un grupo de parlamentarios venezolanos están ajustando detalles para realizar una visita a Colombia.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

Más noticias