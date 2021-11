Elección en Barinas: otro golpe a la poca legitimidad electoral venezolana

“Vencimos al chavismo en Barinas”, dijo este martes con vehemencia Freddy Superlano, candidato opositor quien se impuso a Argenis Chávez, hermano del expresidente Hugo Chávez en el estado Barinas o también llamado “la cuna de la Revolución”.



Esa victoria daba por finalizado 22 años de poderío de la familia del “líder supremo”, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió frenar el duro golpe al oficialismo y a través de un sentencia llamar a nuevas elecciones e inhabilitar a Superlano. El gran perdedor: el Estado de derecho.

Con estas elecciones regionales y municipales del pasado 21 de noviembre, cuestionadas por algunos factores radicales de la oposición, se abría paso para un ápice de legitimidad no solo al gobierno de Nicolás Maduro, sino al órgano rector de los comicios: el Consejo Nacional Electoral (CNE), que previo había sido renovado e integrado por “equitativamente” con figuras del chavismo y la oposición.



Se levantaron algunas inhabilitaciones y, finalmente, aunque desunidos, los adversarios del oficialismo participaron en el proceso que todavía carecía de garantías pero que se convertirían en las elecciones “menos desbalanceadas” que se realizaban, según dijo a EL TIEMPO, días previos a la votación, Enrique Márquez, vicepresidente del CNE y quien viene de las filas opositoras.



Las expectativas estaban puestas en la observación internacional, especialmente en la Unión Europea, que tenía 15 años sin visitar el país. Sus más de 100 especialistas siguieron de cerca las elecciones antes, durante y después -aún continúa un grupo en el país-, su informe preliminar del 23 de noviembre reveló que se cometieron irregularidades durante la jornada y resaltaron “la falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho”.

Sobre nuestro querido y respetado Barinas: Fueron derrotados Maduro y su combo. Puestos en evidencia. No pudieron con ese pueblo trabajador y luchador cansado de tanto abandono. Confío en la decisión que tome el liderazgo en defensa de su estado y la expresión de los barinenses — Henrique Capriles R. (@hcapriles) November 30, 2021

Esta declaración abonaba el camino para la sentencia 79-2021 de la Sala Electoral del TSJ en la que se ordena al CNE convocar a nuevas elecciones en el estado Barinas para el 9 de enero de 2022 y además informa de una inhabilitación contra el opositor Freddy Superlano de fecha 17 de agosto de 2021 bajo resolución número 01-00-000334. ¿Cómo es inhabilitado, pero aceptada su candidatura? “Desconozco a qué inhabilitación se refiere el TSJ”, expresó el opositor este martes en una conferencia de prensa desde Caracas y junto a Juan Guaidó.



Incluso, sobre Superlano ya pesaba una inhabilitación por la que había salido del país como forma de resguardo, pero luego regresó y en agosto de 2020 fue indultado junto a los más de 100 opositores, presos y periodistas que se apegaron a la medida otorgada por Nicolás Maduro.



“Esto no tiene explicación”. sentencia Omar Mora Tosta, abogado del opositor, quien explica que es absurdo cómo el TSJ ha pasado por encima del CNE, por lo que el Estado de Derecho ha quedado una vez más vulnerado en el país y queda demostrado que no hay separación de poderes.

Regreso de los observadores de largo plazo de la MOE UE Venezuela 2021 a la ciudad de Caracas luego de un mes observando el proceso electoral desde los 23 estados del país pic.twitter.com/hfKZeTLNHE — MOE UE Venezuela 2021 (@MOEUEVenezuela) November 29, 2021

Ante esto, la ONG Foro Cívico, que agrupa a diferentes factores de la sociedad civil, cree que las sentencias judiciales se convierten en una “intromisión inadmisible y arbitraria” del TSJ y ponen en peligro los avances logrados “en el camino de la reconstrucción de la institucionalidad electoral”. Pero además, critican que los rectores del CNE permanezcan silentes ante lo ocurrido y piden se haga respetar la autonomía de ese poder.



El abogado Mora Tosta, quien se mantiene cauteloso del proceso para evitar cualquier acción del Estado que perjudique a Superlano, insiste en que desde el poder han ido arreglando las cosas a su forma. “Esto es una barbaridad es la intervención de un poder sobre otro sin ninguna excusa , es un golpe de Estado a la constitución una vez mas”.



Lo que ocurre en Barinas sería una muestra de cómo el proceso del 21 de noviembre presentó vicios, pero además de cómo el oficialismo no se permite ceder espacios que le han sido arrebatados. El mismo Diosdado Cabello manifestó su inconformidad con los resultados, pues agrupando todos los factores de la oposición, el chavismo no pudo superar en números en estas elecciones.

Los números

Argenis Chávez y Freddy Superlano ya se habían enfrentado en las regionales de 2017. En ese momento, según los datos publicados en la web del CNE, para esa ocación el hermano de Chávez sacó 184.961 votos, mientras que Superlano obtuvo 153.719, un margen de 31.242 votos.



Ahora, la diferencia es más cerrada, aunque no se ha conocido de manera oficial cómo quedó el resultado. Pasaron ocho días sin pronunciamiento del poder electoral, luego las tres actas faltantes las tomó el Plan República, es decir los militares, que finalmente las llevaron a Caracas, aunque el sistema es automatizado en Venezuela.



La noche del 21 de noviembre, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, informó que los resultados en Barinas habían quedado de la siguiente manera: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 93.097 votos, Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 92.424 votos pero faltando el 10% de los escrutinios. El candidato opositor insisitó en que tenía las actas y que había ganado. Una fuente reveló a EL TIEMPO que los votos habrían quedado de la siguiente manera: PSUV 103.787; MUD 103.804, pero el CNE no ha dado cifras.

Resultados de regionales en Venezuela 2017

Ahora el TSJ, a pesar de la inhabilitación y la nueva convocatoria, dice que “las proyecciones consignadas por el CNE, dan un porcentaje de votos a favor del candidato Freddy Superlano, del 37,60 % con respecto al 37,21 % de Argenis Chávez”.



“Aprovechemos para seguir pidiendo condiciones” resaltó Juan Guaidó este martes junto a Superlano. Para el líder opositor, la elección que se busca en Venezuela es la presidencial, por lo que este sin sabor de Barinas no solo sirve para demostrarle al mundo que en el país “hay una dictadura” sino para insistir en que no hay garantías electorales y que los poderes siguen subordinados al los intereses de Nicolás Maduro.



Por otra parte, Argenis Chávez, en el poder desde 2017, decidió renunciar a la gobernación y dejar encargado al secretario de Gobierno, Jesús Monsalve, pero también declinó su candidatura a la reelección para esos comicios del 9 de enero. “Es fundamental para nosotros en Barinas preservar el poder político”, insistió en una conferencia de prensa.



“Después de 22 años de gobierno de una misma familia, se impuso la voluntad del pueblo”, sentenció Superlano, antes de indicar que no sabe si participará en ese proceso del 9 de enero porque "él es el gobernador de Barinas" y las decisiones serán anunciadas en su momento.





ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

