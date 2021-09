14 millones de venezolanos, sin dinero por caída del sistema bancario

El principal banco de Venezuela, en manos del Estado, no ha podido normalizar sus operaciones desde el 15 de septiembre cuando su plataforma sufrió una caída. Son más de 14 millones de venezolanos afiliados a esta entidad financiera que no han podido acceder a sus recursos.



La mayoría de los afiliados al Banco de Venezuela son empleados públicos que reciben sus pagos a través de la entidad, también quienes son beneficiarios de los llamados “Bonos de la Patria” otorgados por el régimen de Nicolás Maduro.



La vicepresidencia económica atribuyó el hecho a un "ataque terrorista", pero se especula que lo sucedido fue por la adaptación al nuevo cono monetario que entraría en vigencia el 1° de octubre. Algunas fuentes indicaron que la plataforma del banco no soportó el nuevo sistema, sin embargo esta información estaría por confirmarse.



Las quejas no han cesado pues la inoperatividad ocurrió justo el día de pago de nóminas. En los mercados populares bajó el flujo de compradores y aumentaron las transacciones en dólares en efectivos. Quienes tenían algunos ahorros en divisas, los utilizaron para acceder a los bienes.



Este lunes, a través de un comunicado, el banco informó que después de un “arduo” trabajo se ha restablecido la plataforma y que será después del mediodía de hoy, que los usuarios puedan hacer uso del sistema y canales electrónicos.



Sobre las entidades financieras pocos se atreven a opinar en el país debido al riesgo que representa. Sanciones, multas, intervenciones y hasta cárcel podrían desencadenar cualquier comentario o explicación detallada de lo sucedido que no sea aprobada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en Venezuela (Sudeban).



Ana Rodríguez Brazón

Corresponsal de EL TIEMPO

CARACAS

