Guaidó dice que ayuda humanitaria va a entrar al país el 23 de febrero

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este martes que el 23 de febrero será el día clave para intentar entrar a Venezuela la ayuda humanitaria que está estancada en la ciudad fronteriza de Cúcuta.



Durante las marchas programadas para este martes, el también presidente del Parlamento le pidió a sus ciudadanos que se sigan registrando como voluntariados en una página en internet porque el plan para entrar las toneladas de ayuda será a través de correos humanitaros. "Ese día vamos a ir en Caravana, en protestas, vamos a ir todos, a entrar la ayuda humanitaria que nuestro pueblo necesita", agregó.

El opositor llamó también a sus simpatizantes a unirse a una gran red de voluntariado para ayudar en la distribución de los suplementos, que son acopiados en la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta y desde este martes en la brasileña Roraima.



Por otra parte, el líder opositor aseguró que "no va a existir" una guerra en Venezuela.

"Ustedes (en el oficialismo) hablan de una supuesta guerra que no va existir (...) ¿quién estaría dispuesto a ir a la guerra si (el gobernante Nicolás Maduro) si no tiene siquiera el respaldo y el respeto de sus vecinos y el mundo?", dijo al término de la manifestación en Caracas.



Desde el oficialismo, Maduro y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, han insistido en varias ocasiones en que hay un riesgo de que en Venezuela haya una guerra y han asegurado que, si hubiera una intervención exterior, el país sería "un Vietnam latinoamericano" para Estados Unidos.

Para Guaidó, "esa amenaza de falsa guerra es para intimidar", aunque no a sus simpatizantes pues saben "que no existe". "Así que no, no es cierto, cuando, el 90 % de la población quiere cambio no hay quien detenga ese elemento", subrayó.



Por eso, se preguntó también "quién estaría dispuesto a inmolarse por un tipo que no protege a nadie, quien estaría dispuesto a ir a la guerra por una persona que no goza del respaldo popular". "¿Quién se va a inmolar por maduro? Nadie, absolutamente nadie. Mientras nosotros estamos reclutando voluntarios (para repartir la ayuda humanitaria). Ya se han registrado en menos de 24 horas 250.000 voluntarios", apostilló Guaidó.

Miles de simpatizantes opositores al régimen de Nicolás Maduro marchan este martes en varias ciudades de Venezuela, ante un nuevo llamado de Juan Guaidó, reconocido por unos 40 países como mandatario encargado de Venezuela, para exigirle a la Fuerza Armada que permita el ingreso de la ayuda humanitaria. Un cara a cara frente a las pequeñas marchas oficialistas que también salieron a las calles.

En Caracas, la manifestación se concentra en el este, pero las marchas fueron convocadas en todo el país con motivo del Día de la Juventud para recordar también a unos 40 muertos que dejaron disturbios y protestas contra Maduro en enero, muchos de ellos jóvenes.



Ondeando banderas de Venezuela y gritando "íLibertad!", cientos de manifestantes se movilizaban, entre ellos María Ballera, de 75 años, quien abrazaba una imagen de la Virgen del Valle. "Los militares son los que lo tienen a Maduro atornillado en el poder. (...) Los llamo a reflexionar, a que se pongan del lado del pueblo sufrido que pasa hambre", manifestó.

Guaidó es esperado para dar un discurso desde la tarima instalada en una neurálgica avenida del este de Caracas. "Estaremos exigiendo que ingrese la ayuda humanitaria y honrando la memoria de tantos jóvenes que han caído luchando por la libertad", escribió en Twitter.



"Le damos un mensaje a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional (Bolivariana), ellos también pasan hambre y por eso deben permitirnos esta movilización", dijo Carlos Rojas, dirigente vecinal de La Candelaria, en el oeste de Caracas. En el minero estado Bolívar (sur) Ariana Peña, estudiante, afirmó marchar porque hay "niños en Venezuela que están creciendo sin comida".



Bajo el gobierno de Maduro Venezuela cayó en la peor crisis de su historia reciente reflejada en una hiperinflación que este año escalaría a 10.000.000 por ciento, según el FMI, y escasez de bienes básicos, especialmente medicamentos.



Como contrapeso, el oficialismo, que tilda la ayuda humanitaria como un "show" para facilitar una intervención militar de Estados Unidos, también convocó a una concentración en la plaza Bolívar (centro de Caracas), que estará encabezada por Maduro que al medio día también hará un discurso en plena plaza central.



