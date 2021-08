Continuarán reuniones entre oposición y régimen Maduro

La oposición y el Gobierno de Venezuela anunciaron este domingo que se reunirán de nuevo del 3 al 6 de septiembre tras las “reuniones constructivas” que han tenido en México el fin de semana para una salida a la crisis. Los sectores no aclararon cuáles fueron los resultados finales de estas primeras conversaciones ni precisaron si volverán a reunirse en México, donde este viernes firmaron un memorando de entendimiento.

La cita fue en el Museo de Antropología de Ciudad de México. Dag Nylander, representante de Noruega, país que auspicia los encuentros, fue enfático: “Haremos todo lo posible porque estas conversaciones tengan un resultado satisfactorio, la crisis solo puede ser resuelta por los actores venezolanos”. Además presentó la agenda que por primera vez en todos los procesos de diálogo entre oposición y chavismo se hace pública.



1) Derechos políticos para todos, 2) Garantías electorales para todos, 3) Levantamiento de sanciones 4)Respeto al Estado constitucional de derecho, 5) Convivencia política y social. Renuncia a la violencia y reparación de las víctimas, 6) Protección de la economía nacional y medidas de protección social, 7)Garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado.

“La agenda nos habla de un predominio de propuesta del régimen. Solo de la oposición quedan derechos políticos para todos y derechos electores”, explica a El Tiempo, Raniero Cassoni, consultor político. Cassoni cree que en este documento queda evidenciado el impulso de Nicolás Maduro de ir a negociar por la necesidad del levantamiento de sanciones, el reconocimiento como presidente y de sus instituciones.

Ambas partes debilitadas

Con la mirada internacional puesta en este proceso, el cual inicia formalmente el 30 de agosto, Rodríguez y Blyde dieron sus primeras palabras. El representante del chavismo aprovechó para elogiar al mexicano Benito Juárez, nombrar varios personajes de la independencia de América Latina para luego asegurar que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo “el trabajo es buscar puntos de conveniencia”, dijo Rodríguez pero no sin lanzar una advertencia: “Las presiones y las amenazas no funcionan con nosotros”.



Por la oposición, Gerardo Blyde, pidió llegar a acuerdos por el bien de los ciudadanos y agradeció a Noruega por persistir una vez más. “Venezuela está mal, nuestro pueblo sufre la peor crisis”, dijo el exalcalde. Aseguró que “solo un acuerdo que devuelva la normalidad democrática será el cimiento para una Venezuela incluyente”.



Aunque hay un predominio del régimen sobre la oposición, ambas partes no llegan a esta nueva mesa en sus mejores momentos. Por primera vez Maduro envía a su hijo como ficha más directa. “Hay alguien cuidando los intereses del clan Maduro- Flores. Eso obedece a temores de Maduro. Los Rodríguez han tomado demasiado poder” enfatiza Cassoni y advierte que ante una eventual transición Jorge y Delcy Rodríguez están en posiciones claves para asumir, el primero es el presidente de la Asamblea Nacional y la segunda es la vicepresidenta del país.

Además de los temores de Maduro, las fracturas internas dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han hecho mella. Las primarias de hace una semana mostraron la división entre el gobernante y Diosdado Cabello, pero también las diferentes coaliciones encabezadas por civiles y militares del ala del ministro de la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López.



Incluso partidos de la izquierda que se desligaron del Polo Patriótico, critican el memorándum de entendimiento. “Es el acuerdo entre las élites y para controlar el dinero de la nación. No se habló ni siquiera de cómo resolver la crisis económica” reclama Félix Velázquez, dirigente de la Alternativa Popular Revolucionaria .

La oposición también llega debilitada. No hay participación de factores considerados como radicales, caso María Corina Machado pero sí del llamado G4 conformado por los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Sin embargo, Juan Guaidó, en un mensaje a través de las redes sociales resaltó que “esta delegación representa a Venezuela, representa a la Unidad y a los ciudadanos”.

La presencia de Rusia

En este primer encuentro hubo otro factor sorpresa y fue el anuncio del acompañamiento de Rusia, un claro aliado de Maduro. Aunque se espera que países europeos se sumen a las negociaciones.



Para el analista Piero Trepiccione, que se incluya a Rusia es una muestra que se está dando un estatus “real” a los factores involucrados geopolíticamente hablando, por eso, se deben ver las cosas con “optimismo”.



En este aspecto también coincide el consultor Raniero Cassoni. “Si la oposición comprende que la presencia de Rusia es favorable y trata de generar una relación se pueden ver resultados interesantes”.



Pero tampoco se puede dejar de lado la presencia indirecta de Estados Unidos, la cual generó discordia horas antes de iniciarse el encuentro. Carlos Vecchio, representante de Guaidó en ese país, no era aceptado por el chavismo. Finalmente se logró su incorporación.



El resto del equipo opositor estará conformado por Luis Emilio Rondón, Mariela Magallanes, Claudia Nikker y Roberto Enríquez, quien luego de cuatro años en calidad de huésped en la embajada de Chile en Caracas, para evitar una detención, logró salir para participar en la negociación.



