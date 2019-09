¿Qué se sabe de los ejercicios militares en la frontera?

Desde esta mañana, las redes sociales de los principales dirigentes del régimen venezolano empezaron a difundir mensajes alusivos a los ejercicios militares que, según Nicolás Maduro, arrancaron este martes y van hasta el 28 de septiembre.

Sobre las 7:30 a.m. (hora colombiana), la cuenta de Twitter de Nicolás Maduro publicó un trino que dice: A partir de hoy #10Sep comienzan los Ejercicios Militares Fronterizos “Soberanía y Paz 2019” para que juntos, en unión Cívico–Militar, despleguemos todos los sistemas defensivos que garanticen la Paz y la tranquilidad del pueblo venezolano (sic)”.



(Le puede interesar: ¿Podría haber un conflicto entre Colombia y Venezuela?)

A partir de hoy #10Sep comienzan los Ejercicios Militares Fronterizos “Soberanía y Paz 2019” para que juntos, en unión Cívico–Militar, despleguemos todos los sistemas defensivos que garanticen la Paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. pic.twitter.com/SrNZ2DDrKe — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 10, 2019

Junto a la publicación, hay una fotografía en la que Maduro aparece sobre un tanque junto a otras 11 personas –algunas tienen su puño en alto- que visten uniformes militares. A través de un comunicado que difundió la cadena Venezolana de Televisión (VTV), el líder oficialista anunció que el Consejo de Defensa de la Nación asumió la conducción de los ejercicios militares en la frontera.



La activación del Consejo de Defensa y las acusaciones que el régimen lanzó en contra de Colombia también fueron replicadas por cadenas como TeleSUR y VTV, y cuentas oficiales como la de la Cancillería Venezolana. No obstante, hasta el momento no se conocen imágenes sobre el despliegue de tropas en la frontera en el lado venezolano.



(Lea también: Colombia no aumentará presencia militar en la frontera con Venezuela)

Ejercicios Militares Fronterizos Venezuela Soberanía y Paz 2019 inician este 10 de septiembre https://t.co/jJQAJg1c7Q #VenezuelaSoberaníaYPaz pic.twitter.com/5fNSCm6z3Q — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 10, 2019

En la última acusación que lanzó Nicolás Maduro aseguró que el gobierno colombiano intentó afectar sus sistemas militares. La declaración se dio en la noche de este lunes, momentos antes de que entrara en vigencia el periodo que estableció el régimen para sus maniobras en la frontera.



"En los últimos tres meses se intentó desde la inteligencia del gobierno colombiano, captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares, el sistema de defensa aérea y sus aviones, el sistema defensa antiaérea y el sistema misilístico venezolano", indicó Maduro en una cadena de radio y televisión.



En el lado colombiano, el consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de Colombia, Francisco Barbosa, afirmó este lunes que el país está en alerta máxima ante los ejercicios militares.



(Lea aquí: Ahora Maduro dice que Colombia intentó afectar sus sistemas militares)



Sin embargo, y aunque el mismo Duque pide estar en alerta, la instrucción oficial es no caer en provocaciones. Esta mañana, se conoció, además, que Colombia no aumentará la presencia militar en la frontera.



Son 2.219 kilómetros en común entre las dos naciones, y en el territorio del país vecino las actividades militares estarán centradas desde este martes en los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.



Fuentes del alto Gobierno consultadas por EL TIEMPO señalaron que en la tarde del pasado lunes, durante la reunión que se sostuvo en la Casa de Nariño con los altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía, no se adoptaron medidas extraordinarias, y que la vigilancia y control fronterizo se mantendrá como es la rutina.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de agencias