En septiembre del año pasado se abrió la frontera con Venezuela, en medio del llamado plan de recuperación internacional del Gobierno del presidente Gustavo Petro, y el 11 de enero de 2023 “con el paso de tres tractocamiones colombianos de carga que hacia las 3 de la tarde cruzaron el puente internacional Atanasio Girardot, se dio inicio oficial al transporte de carga por esta importante infraestructura binacional”.



Sin embargo, esto no detuvo el funcionamiento de las bien conocidas ‘trochas’, aquellos caminos por los que transitan personas diariamente de manera ilegal de un país a otro.



El problema es que representan un peligro para aquellos osados, pues según conoció el DOSSIER VENEZUELA de boca de varios de ellos, hay robos y cobros indiscriminados.

En la zona hace presencia la Policía. Foto: EL TIEMPO

Las razones por las que siguen activas

Los relatos parten de que por el paso internacional los mismos guardias cobran a los ciudadanos, así que hay quienes prefieren evitarse este pago atravesando la frontera por medio de trochas.



“Si no hay plata no hay nada”, dice uno de los hombres que recorre la zona, cuya identidad es protegida.



También se da el caso de quienes quieren evadir el control de las autoridades por distintas razones, yo una de las principales es no tener la documentación en regla: “Me da miedo que me regresen por falta de papeles o que me quiten el niño porque no está registrado todavía”, dice una mujer que lleva a su bebé en brazos.

Como ella, seguramente otras madres pasan por la misma situación. Foto: EL TIEMPO

Lo cierto es que mientras la movilidad en las trochas continúa, también lo hace la del paso legal, así que son alternativas que subsisten a pesar de la otra.

DOSSIER VENEZUELA