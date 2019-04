¿Qué se sabe de la ayuda humanitaria de la Cruz Roja en Venezuela?

La Cruz Roja distribuye un primer cargamento de ayuda humanitaria en Venezuela desde el 16 de abril, en medio del pulso por el poder entre el opositor Juan Guaidó y el presidente Nicolás Maduro, quien finalmente autorizó su ingreso. ¿En qué consiste la asistencia? Aquí algunas respuestas:

¿Qué alcance tiene la operación?

Se prevé que la primera etapa dure un año y atienda a 650.000 personas. Pero la operación puede extenderse "por varios años", dijo Luis Farías, director de comunicaciones de la Cruz Roja Venezolana. Su costo inicial proyectado es de 50 a 70 millones de dólares, que provienen de donaciones privadas, de Estados y de la Cruz Roja alrededor del mundo. Según Naciones Unidas, al menos siete millones de personas, cerca de un cuarto de la población del país petrolero, necesita

ayuda humanitaria urgente.

Cientos de cajas con los símbolos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja llegaron en avión desde Panamá. Foto: Reuters

¿Cómo se distribuye?

La ayuda se repartirá en ocho hospitales y 30 ambulatorios de la Cruz Roja, así como en centros públicos. Intervendrán 3.000 voluntarios. Su asignación es resultado del diagnóstico del organismo y las necesidades expresadas por los centros sanitarios.



El objetivo inicial es que todos los hospitales y ambulatorios dispongan progresivamente" de insumos para operar de forma adecuada y que los pacientes puedan acceder a medicamentos. Venezuela sufre una aguda crisis económica que ha impactado la importación de medicinas, por lo que escasean o resultan impagables por la hiperinflación, proyectada por el FMI en 10.000.000% para 2019.

Miembros de la Cruz Roja reparten el kit de agua potable que forma parte de la ayuda humanitaria. Foto: Miguel Gutiérrez. Efe

¿Qué incluye la primera fase? ​

El primer cargamento llevó 24 toneladas de insumos, incluidas 14 plantas eléctricas y sus sistemas automáticos. Pero el corazón de la carga son tres IEHK (Interagency Emergency Health Kit), kits estandarizados de emergencia. Cada uno sirve para atender a 10.000 personas durante tres meses.



Consta de 1.200 kilos de medicamentos e insumos médicos básicos, desde sutura y jeringas hasta analgésicos, antibióticos, antialérgicos y antídotos, entre otros. También hay bidones para almacenamiento de agua, detalló a la AFP Kevin García, delegado de logística médica de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR). Para el 8 de mayo está prevista la llegada de un barco desde Panamá con ocho kits más. En una segunda fase, se distribuirán medicamentos para enfermedades crónicas.

¿Qué pasará con las donaciones de EE. UU?

Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, intentó sin éxito ingresar donaciones de Estados Unidos por las fronteras con Colombia, Brasil y Curazao el 23 de febrero.



Maduro lo impidió al denunciar el operativo como una mascarada para una intervención militar. Esas donaciones, que permanecen en depósitos, podrían entrar por gestiones de la Cruz Roja, que sopesa hacer una evaluación de su contenido y calidad para constatar que cumplen sus estándares. "Hay que ver la factibilidad de la operación, porque la carga debe ir a Panamá para ser reclasificada y de ahí ingresar a

Venezuela" como cualquier otra donación. Esta posibilidad se está conversando actualmente, indicó Farías.

Autoridades organizan el cargamento con la ayuda humanitaria para Venezuela en un centro de acopio dispuesto en el puente internacional de Tienditas, en Cúcuta (Colombia). Foto: Efe

¿Qué rol juegan gobierno y oposición?

Los llamados a "no politizar" la ayuda se multiplicaron desde que Maduro anunció la firma de un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) autorizando su ingreso, el 10 de abril. Ni el gobierno ni la oposición tienen participación "de ningún tipo" en el operativo, recalcó Farías.

Las dos partes han intentado hacer sus discursos de la victoria, pero no han interferido en nuestro accionar (...). Eso es lo que nos importa

La Federación Internacional de la Cruz Roja se reunió por separado con el mandatario socialista y con el Parlamento de mayoría opositora para obtener el compromiso de ambas partes de no interferir en el despliegue. De lo contrario, la Cruz Roja no podía garantizar la efectividad ni la seguridad de la operación, en la cual reivindica sus principios de "imparcialidad, neutralidad e independencia". "Las dos partes han intentado hacer sus discursos de la victoria, pero no han interferido en nuestro accionar (...). Eso es lo que nos importa", sostuvo Farías.



AFP