La llegada de Nicolás Maduro al poder en Venezuela, en 2013, desató una crisis social y económica que, si bien parecía avecinarse, terminó por obligar a buena parte de los ciudadanos de ese país a migrar por el continente en busca de oportunidades.

Desde aquel entonces Colombia y otras naciones han recibido a los migrantes y les han tendido una mano con el fin de ayudarlos a surgir. Cúcuta, zona fronteriza con el país vecino, ha sido uno de los territorios de mayor movimiento desde un lugar a otro.



A ello se le suman las dificultades diplomáticas dada las diferencias entre Maduro y Duque, actual mandatario del país y quien completará, en 2022, su último año en la Casa de Nariño.

Nicolás Maduro quedó a cargo del régimen en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez. Foto: EFE

La crítica situación social se suma a los frecuentes conflictos del oficialismo venezolano con la oposición. Las diversas elecciones legislativas, para muchos expertos, suelen no tener la legitimidad requerida. El régimen de Maduro ha sido denunciado por abusos contra los derechos humanos de políticos opositores y líderes alternativos en el país.



Quizá una de las grandes señales de alarma de la fragilidad económica venezolana —país históricamente conocido por su riqueza petrolera, pero que en la actualidad es insuficiente y casi insostenible— es el salario mínimo. Venezuela es el país con la menor ganancia para los trabajadores con salario base.



¿Cuál es el monto presupuestado para 2022? Un trabajador venezolano que obtenga salario mínimo recibirá, mensualmente, 2,50 dólares. Si se convierte a pesos colombianos tan solo son 9978 pesos al cambio actual.



El margen de maniobra con diez mil pesos colombianos no es mayor. Esa cantidad podría incluso no alcanzar para un solo día de un trabajador en el país.

Panorama de las jornadas de migración hacia Colombia desde Venezuela. Foto: EL TIEMPO

Venezuela es la base latinoamericana en el listado del salario mínimo. La cúspide es para Chile, país que otorga un mínimo equivalente a los 441 dólares (1.7 millones de pesos colombianos). Le siguen Uruguay, con 423 dólares (poco más de 1.6 millones de pesos); Bolivia, con 309 dólares (aproximadamente 1.2 millones de pesos), y en la cuarta posición se ubica Colombia dado su reajuste para 2022: pagará 261 dólares, equivalentes en el cambio actual a 1’041.781 pesos.

En un mercado de Caracas, el valor de una cubeta de huevos llega a los 56.000 bolívares, un poco más del salario mínimo mensual. Foto: EFE

*Con información de EFE