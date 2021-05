Guaidó a Maduro: '¿Van a seguir protegiendo a disidencia de las Farc?'

Mientras el régimen de Nicolás Maduro aún guarda silencio con relación al supuesto asesinato de alias Jesús Santrich en territorio venezolano, el líder opositor Juan Guaidó –reconocido como presidente interino de Venezuela por Colombia y decenas de países del mundo– dijo que lo evidente, independientemente de las versiones, era que Santrich no solamente estaba en Venezuela sino que lo hacía amparado por Maduro, algo que la oposición y distintas ONG locales han denunciado por años.



“Guardan silencio porque ellos lo protegen. Ahora, ¿dónde está (Iván) Márquez? ¿Estaba o no estaba? ¿Lo sigue protegiendo Maduro? Ya no pueden decir que no estaba en Venezuela, ya no pueden ocultarlo. ¿Van a seguir protegiendo a la disidencia de las Farc? ¿Van a seguir promoviendo un enfrentamiento en territorio nacional (…)? Creo que es momento de la patria”, dijo Guaidó, en la mañana de este miércoles, desde un parque en una urbanización al sureste de Caracas.



El líder opositor, que en la misma declaración dio por hecha su muerte y habló también de presunción, se refirió, en cualquier caso, a las implicaciones de la confirmación de la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano, con la supuesta anuencia de Maduro.



En este sentido, hizo un llamado de atención a la comunidad internacional ante el “peligro” que considera representa esto para la integridad y seguridad, no solo de Venezuela sino de la región.



También, reiteró el exhorto al régimen de presentar a los guerrilleros a la justicia. “Ahí están las consecuencias: Venezuela señalada por el mundo de cobijo y resguardo a terroristas”, dijo.

Esta es la evidencia de que Jesús Santrich permanecía en zona campamentaria. Foto: Archivo Particular

La versión de las Farc

Al se interrogado por la versión de las disidencias de las Farc, en la que se acusa al Ejército colombiano de haber entrado a territorio venezolano para atacar a Santrich y luego retirarse en un helicóptero, Guaidó advirtió que ninguna versión, “mucho menos la de las disidencias”, puede ser tomada “en serio” hasta que no haya claridad con respecto a lo sucedido.



“Para mí carece de credibilidad cualquier cosa que venga de un grupo terrorista”, advirtió el líder opositor, quien además manifestó que el ejército colombiano era “respetuoso” de la soberanía nacional.



“En todo caso, aquí hay que denunciar a Maduro por ampararlos, por perturbar no solamente la integridad y la soberanía nacional, pero también de fomentar el conflicto de Colombia al amparar, financiar e incluso aupar públicamente, invitarlos a (el Palacio de) Miraflores, en este caso”, acotó Guaidó.



ANDREÍNA ITRIAGO

Corresponsal de EL TIEMPO

CARACAS

