Oposición en el Parlamento de Venezuela, con ‘quorum’ para sesionar

La única certeza para este martes en Venezuela es que, al igual que en la jornada del 5 de enero, habrá movimiento en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (AN), en el centro de Caracas.

El líder opositor Juan Guaidó, reelecto presidente del Parlamento para el período 2020-2021 –en una improvisada sesión en la sede del diario El Nacional, luego de que militares impidieron su acceso al Parlamento–, dijo que intentarán sesionar, como corresponde, a las 10:00 de la mañana este martes.



El diputado Luis Parra, proclamado presidente el domingo, más temprano, con apoyo de una minoría integrada por diputados chavistas y expulsados de los partidos de oposición por acusaciones de corrupción –en un acto lleno de irregularidades y mientras los opositores luchaban por acceder al Parlamento–, anunció que el grupo que encabeza también sesionará.

Luego de la derrota de la dictadura, continúa a esta hora hostigando y acosando Diputados que se mantienen firmes en la lucha por que regresen nuestras familias, por conquistar la democracia y salir de esta crisis. Ya deberían haber entendido que Venezuela es una y va a luchar https://t.co/CVkzyBmxdB — Juan Guaidó (@jguaido) January 7, 2020

De hecho, tras haber tomado el Parlamento el domingo, este lunes Parra ocupó el despacho del presidente de la Asamblea Nacional.



“Ellos cuentan con los órganos represivos de la dictadura. Si la dictadura quiere volver a impedir el ingreso físico de sus diputados legítimamente electos, siempre está el artículo 23 numeral 3”, dijo Guaidó, al referirse a la posibilidad de sesionar en otro lugar.



En cualquier caso, el reglamento de la AN al que hace alusión Guaidó es el que establece un quorum de 84 diputados para que pueda efectuarse la sesión.



El domingo, en una votación que tuvo como testigos a representantes de la prensa y de la comunidad internacional, y que además fue transmitida en vivo a través de las redes sociales, se constató que Guaidó cuenta con 100 de los 167 diputados que tiene la AN. Es decir, 16 más de los necesarios para realizar la sesión.



Parra aseguró ayer que su elección, a la que no se permitió el acceso de buena parte de la prensa ni de la comunidad internacional y de la que no se han mostrado pruebas, contó con el apoyo de 81 diputados. La cifra fue puesta en duda –la oposición cree que no alcanzó los 47 votos–, y sería insuficiente para garantizarles el quorum en la sesión de este martes.

EE. UU. aumenta apoyo

Washington anunció ayer nuevas iniciativas y más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y sus simpatizantes en respuesta a la “fraudulenta” elección de Luis Parra como presidente de la AN.



De acuerdo con el representante especial para Venezuela, Elliott Abrams, EE. UU. solo reconoce a Juan Guaidó como el gobernante legítimo luego de que 100 parlamentarios de la AN se reunieran en el diario El Nacional para reelegirlo como presidente de este órgano legislativo.

Spoke today with @jguaido and congratulated him on his re-election as Interim President of Venezuela. Told him estamos con ustedes and we will stand with you and the people of Venezuela until your #libertad is restored! — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2020

El legislador opositor venezolano Luis Parra (c), quien fue elegido presidente del Parlamento en medio de una polémica y respaldado por el chavismo. Foto: Efe

“En Venezuela solo hay una Asamblea Nacional. La que se conformó en las elecciones del 2015 y que votó para respaldar a Juan Guaidó el domingo. Y esa Asamblea no es un edificio, sino un cuerpo electo por el pueblo venezolano”, dijo Abrams tras indicar que la jugada de Nicolás Maduro, al forzar un voto sin quorum para hacer elegir a la fuerza a Parra, lo dejó más débil.



“A pesar de tener todo el control y de usar la intimidación y el soborno, no sumó los votos necesarios y se vio obligado a usar la fuerza en un intento desesperado y vergonzoso que el mundo entero vio y han condenado muchos países”, dijo Abrams.



Destacó que incluso países como México y Argentina, liderados por gobiernos de izquierda, catalogaron lo sucedido como inaceptable. “Está perdiendo apoyos no solo en la derecha y el centro, sino en la izquierda”, dijo el diplomático que apuntó al silencio de Rusia y China como prueba de la soledad en la que ha quedado Maduro.

Segun Abrams, desde la perspectiva de EE. UU. “nada cambió” con los eventos del domingo, salvo la decisión de su país de redoblar los esfuerzos por castigar al régimen.



Sin entrar en detalles, anunció nuevas sanciones económicas contra individuos cercanos a Maduro y nuevas medidas que se están coordinando con países aliados.

Habló, así mismo, de la entrega de fondos para fomentar la prensa libre en Venezuela y recursos para respaldar el trabajo de la Asamblea Nacional y de la oposición.



A Abrams se le preguntó si conocía sobre opciones militares contempladas por países como Colombia y Brasil. Contestó que no estaba al tanto de discusiones en ese sentido y que el uso de la fuerza solo se estaba contemplando como medida de “autodefensa”.



Abrams también sugirió que EE. UU. no apoyaría elecciones en Venezuela si persisten las condiciones actuales, pues la oposición no cuentan con garantías para poder participar.

De otra parte los diputados de la Asamblea Nacional en situación de exilio forzado, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro, José Guerra y Rafael Guzmán, ratificaron desde la residencia de la Embajada de Venezuela en Washington que el legítimo presidente de la Asamblea Nacional y legítimo presidente Interino de Venezuela es Juan Guaidó, tras ser elegido por mayoría parlamentaria con el voto presente de 100 diputados, en concordancia con el reglamento del Parlamento y de la Constitución venezolana.



“Lo que vimos el domingo en Venezuela fue el asalto de Maduro y sus aliados a la Asamblea Nacional venezolana, con la ayuda de la guardia nacional que permitió que un número muy pequeño de congresistas ingresen al palacio, pretendiendo tener una sesión que nunca realmente ocurrió. No existen dos asambleas nacional en Venezuela, no hay dos juntas directivas de la Asamblea Nacional en Venezuela y no hay dos presidentes en Venezuela. Solo hay un legítimo presidente de la Asamblea Nacional y de Venezuela que es Juan Guaidó, quién fue elegido por más de 100 congresistas claramente identificables por sus nombres y distritos que representan”, explicó el diputado y comisionado Presidencial para el Plan País, Juan Andrés Mejía.



Agregó que los congresistas “fueron bloqueados por los militares leales a Maduro que impidieron que la mayoría de los congresistas entraran a la Asamblea. Los militares tenían la lista con los nombres de los congresistas para bloquearlos, incluso a su presidente Juan Guaidó, a quien probablemente todos vieron tratando de acceder con el resto de sus colegas; y de esa manera intentar construir una mayoría falsa y pretender tener una elección falsa”.

Guaidó cuenta con 100 de los 167 diputados que tiene la AN. Es decir, 16 más de los necesarios para realizar la sesión FACEBOOK

Los diputados, acompañados por el Embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, y el Embajador de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre, instaron a la comunidad internacional a “imaginar que esto no ocurrió en Caracas, sino en Washington o Bruselas, donde la Guardia Nacional hubiese controlado el acceso al Parlamento y decidido cual diputado entra a vota y cual diputado no entra a votar para la decisión de una directiva. Pues, esto ocurre en Venezuela, un país bajo una dictadura con vínculos criminales y una emergencia humanitaria que ha venido destruyendo la capacidad de novedad dentro de sus propios abusos en el mundo entero”.



Andreina Itriago y Sergio Gómez Maseri

Corresponsales de EL TIEMPO en Caracas y Washington