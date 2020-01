Guaidó logra entrar al Parlamento de Venezuela para iniciar la sesión

El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó logró entrar este martes a la sede de la Asamblea Nacional junto con los 100 diputados que el pasado domingo votaron por su reelección.



Más temprano, la Guardia Nacional Bolivariana no le permitió la entrada al Palacio Federal Legislativo donde Luis Parra, quien había sido elegido sin el quorum ni los votos necesarios el domingo en una cuestionada sesión, inició la instalación con pocos diputados y varios seguidores del chavismo.



Igualmente, la Guardia Nacional impidió el ingreso al diputado Franklyn Duarte, nombrado de manera ilegítima primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.



A las afueras del edificio, el funcionario militar le preguntó a Duarte su nombre para consultar en la lista. Luego se comunicó por un walkie talkie con el encargado y este le contestó que debía esperar a que hiciera la revisión.

🚨 #URGENTE | GNB toma el Palacio Federal Legislativo e impide acceso de la directiva y diputados se la #AsambleaVE junto a @jguaido. #100Diputados electos por Venezuela presionan el piquete para entrar y tomar sus curules.#7Ene #ANLegítimaConVzla pic.twitter.com/5FQho1PGrP — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 7, 2020

"Ahí está, para que ustedes vean, nos dicen traidores y vendidos, es la misma situación que tenemos cuatro años viniendo aquí. Pero eso no me va a quitar las ganas de seguir luchando por el país. Yo estoy como una bicicleta en medio de dos gandolas. Soy la bicicleta y ahí hay una gandola que es el régimen comunista que tiene 20 años y por otro lado una cúpula que tiene 20 años conviviendo con el comunismo. Por esa razón decidí dar un paso al frente para darle esta esperanza a los venezolanos", expresó entonces Duarte frente a los medios de comunicación.



Cuando le preguntaron si reconocía a Juan Guaidó como presidente encargado, contestó: "El equipo jurídico tendrá que revisar. No, no. Hay que arreglar el hilo constitucional".



Acerca de si Nicolás Maduro fue elegido de manera legítima, insistió en que el equipo jurídico tendrá que revisar.

El líder de la oposición, Juan Guaidó, y el legislador rival Luis Parra convocaron a una Asamblea hoy. Foto: Federico Parra. AFP.

Negó haber recibido dinero a cambio de darle la espalda a Guaidó. Afirmó que jamás recibirá órdenes del chavismo. "Si yo hubiese recibido dinero estaría en la otra directiva. Jamás recibiré órdenes del chavismo. Pueden ver mi hoja de vida en 20 años de política y verán que yo he sido un fiel adversario", indicó.



Juan Guaidó fue reelegido presidente de la AN el domingo en la sede del diario El Nacional de Caracas y por lo tanto presidente encargado de Venezuela en una sesión en la que 100 de los 167 diputados votaron por él.



Noticia en desarrollo...



Andreína Itriago

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas

Con información de El Nacional GDA Caracas