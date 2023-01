La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela estudiará la propuesta de nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, sustituyendo al anterior conformado en 2021 el cual llevó a cabo las elecciones regionales de noviembre de ese año.



(Lea además:Maduro designa nuevo canciller y presidente de Pdvsa)



Jorge Rodríguez, presidente del parlamento con mayoría oficialista, dijo este lunes que los parlamentarios están evaluando la propuesta, que fue hecha al presidente Nicolás Maduro por varios opositores.

En 2024, Venezuela tendrá elecciones presidenciales según el mandato constitucional, por lo que los opositores, en su mayoría no alineados con la oposición tradicional, esperan participar en los comicios.



"En la ronda de conversaciones que el presidente Maduro emprendió con distintos sectores de la oposición venezolana (...), en algunas de estas conversaciones, no pocas, apareció el planteamiento de la conformación de un nuevo CNE", indicó Rodríguez, quien asumió el pasado 5 de enero como presidente del legislativo por tercer año.



En Venezuela, la AN es quien nombra a los rectores del organismo electoral, con la participación de los partidos políticos y la sociedad civil. Esto para un período de siete años.



A principios de diciembre, el presidente del partido antichavista Alianza Lápiz, Antonio Ecarri, solicitó a Maduro, tras un encuentro en el palacio presidencial de Miraflores, una reunión con el CNE para generar una "certidumbre institucional y se fije una fecha de elecciones bajo el cronograma que establece la Constitución".



Por otra parte, David Uzcátegui, integrante de la formación Fuerza Vecinal, solicitó al mandatario la posibilidad de que los migrantes venezolanos tengan la "oportunidad y el derecho constitucional" de votar en las elecciones presidenciales.



El acutal CNE cuenta con cinco rectores, tres de ellos cercanos al chavismo y dos a la oposición.



Este nombramiento provocó que para los comicios regionales y locales celebrados ese año se enviara una Misión de Observación Electoral de la Unión Electoral (MOE-UE), la primera enviada en quince años por el bloque comunitario a Venezuela.



Tras estas elecciones, la MOE-UE recomendó, entre otras cosas, reforzar la "separación de poderes y la confianza en la independencia" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como fortalecer las "facultades sancionatorias del CNE mediante la introducción de un sistema de control y sanciones

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO EN CARACASCon información de EFE