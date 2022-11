Una fuerte polémica generó este martes las declaraciones que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, hizo en una entrevista con el medio venezolano Efecto Cocuyo.



(Además: El incierto camino que tiene por delante Venezuela para las presidenciales)



En conversación con Luz Mely Reyes, directora general de ese medio, Benedetti habló de Juan Guaidó, presidente de la Comisión Delegada Legislativa de la Asamblea Nacional de 2015 a quien países como Estados Unidos aún reconocen como presidente interino de Venezuela, y lanzó varios ataques que muchos sectores de la oposición venezolana han rechazado.



(Siga leyendo: Los detalles de la charla entre Nicolás Maduro y Emmanuel Macron)

"Veo que (Juan) Guaidó me atacó… Este huevón (sic), ¿qué me va a atacar a atacar? ¿Qué es lo que le pasa?", dijo el diplomático en la entrevista, en relación a unos cuestionamientos que Guaidó hizo sobre él antes de que llegara a Venezuela a entregar las cartas credenciales al gobierno de Nicolás Maduro.



Pero Benedetti fue más allá y señaló: "Yo venía 'picado de culebra' y cuando yo llegué aquí a Caracas yo dije que vi que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo (sic), no ahora sino de cuando era senador".



(Le recomendamos: ¿Qué significa que Venezuela evalúe reintegro al Sistema Interamericano DD. HH.?)



Sin embargo, este miércoles el embajador colombiano en Caracas ofreció disculpas por sus declaraciones. Consultado por EL TIEMPO en una rueda de prensa, dijo: "No debí haber dicho eso, y si hay que pedirle disculpas a la oposición, se le pide disculpas a la oposición y al mismo Guaidó".

Facebook Twitter Linkedin

Juan Guaidó, líder opositor y presidente interino de Venezuela. Foto: EFE/ Rayner Pena

Pero Benedetti dijo, además, que "de pronto no es una mala forma de expresarme en el sentido de que yo me refería al peso político".



El diplomático, entre risas, añadió que recibió un "regaño suave" del Ejecutivo colombiano por cuenta de estas declaraciones, que muchos señalan como una falta de respeto contra Guaidó y la oposición en Venezuela.



(Además: Venezuela: ¿qué opina la oposición sobre el acercamiento entre Petro y Maduro?)



El diplomático aclaró que "siempre ha estado dispuesto" a hablar con Guaidó, pero le explicó a los periodista que "la historia que ustedes no saben es que cuando a mí me designan, él me ataca. No recuerdo cómo, pero él me ataca dos o tres veces, entonces yo quedé 'picado de culebra'".



De momento, Juan Guaidó no se ha pronunciado de manera pública sobre estas declaraciones.

REDACCIÓN INTERNACIONAL