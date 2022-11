A finales de agosto el político colombiano Armando Benedetti se posesionó como nuevo embajador de Colombia en Venezuela, siendo su tarea crucial para los planes del Gobierno Petro con respecto a la retoma de relaciones entre ambos países.



Desde ese momento, el cónsul ha generado polémica por varias declaraciones con respecto a la compra de hidrocarburos al país vecino, la violación de derechos humanos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y más.

Ahora, tras más de dos meses en el cargo, Benedetti habló con uno de los formatos periodísticos más reconocidos del país, 'Los informantes', y contó su perceptiva sobre diferentes temas de interés en ambas naciones.

(Puede leer en contexto: Armando Benedetti: 'Petro está bien, pero el gobierno mal').

La entrevista del programa del canal 'Caracol' también mostró en video la casa en la que Benedetti pasa sus días junto con su esposa, Adelina Guerrero.

Facebook Twitter Linkedin

Armando Benedetti Foto: Embajada de Colombia en Venezuela

'Petro lo está haciendo inmejorable'

"Me parece que Petro lo está haciendo inmejorable. Ahora, lo que veo mal es al Gobierno de Petro. Uno podría llegar a pensar que de pronto no hay Gobierno. Si sigo hablando de eso, cuidado y me botan", fueron sus palabras al respecto del Gobierno para el que él mismo fue una ficha clave durante las pasadas elecciones.

"Veo a ministras y ministros nuevones haciendo unos videos muertos de la risa. ¿De qué se ríen si el país está mal? ¡Parecen boy scouts o una brigada de recreacionistas! ¡Sean ministros!", añadió.

(Le puede interesar: Benedetti se disculpa con Guaidó por decirle 'pendejo'; contó que lo regañaron).

También aseguró que la situación de Venezuela empeora a raíz de las sanciones impuestas por Estados Unidos porque estas afectan a los ciudadanos de a pie, no a "las 100 personas más importantes del Gobierno de Venezuela". Así como puntualizó la dificultad de restablecer las relaciones económicas con Colombia por las mafias que predominan en ambos países.

La mansión caraqueña en la que Benedetti pasa sus días

Con respecto a su hogar actual: ubicada en una de las zonas más costosas y pudientes de la capital venezolana, en el sector de Campo Alegre, la mansión de fachada amarilla que habita en embajador Armando Benedetti tiene una larga historia de personajes importantes que residieron allí.

El casi palacio tiene puertas amplias, una alfombra roja hasta el tercer piso que fue recién puesta, lámparas colgantes, muebles con relieves de madera tallada, un despacho con libros, un escritorio pesado y cortinas recién lavadas.

(No deje de leer: 'Nunca vamos a coger por sorpresa a EE. UU.: embajador Benedetti).

Eso sí, es bastante vieja, razón por la cual él mismo confesó a 'Los Informantes' que tuvo que fumigarla, arreglar ciertos problemas de humedad, pintarla y hacer ciertas reparaciones para poder vivir en ella con comodidad.

"La cocina tenia ratas, los muebles se veían bien bonitos, pero había humedad; estaba mal pintada. Tocó fumigar, me ha tocado cuanta vaina", se quejó.

Lo cierto es que la labor de este periodista y político barranquillero, reconocido entre otras cosas por su hablado expresivo y coloquial, es crucial y se espera que rinda los frutos que Gustavo Petro y su administración esperan.

Más noticias en EL TIEMPO

Los Simpson no fallan: cuatro 'predicciones' acertadas ya en el Mundial de Qatar

Roy Barreras: no cayó bien en el Pacto su idea de Vargas Lleras a la Alcaldía

Trágico paseo familiar en Atlántico: menor de 5 años murió ahogado en piscina

El nuevo ‘articulito’ en la reforma política / Análisis

Tendencias EL TIEMPO