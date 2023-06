El presidente Gustavo Petro confirmó al mediodía de este viernes que Laura Sarabia, quien era su jefa de Gabinete, y Armando Benedetti, quien era el embajador de Colombia en Venezuela, salen del Gobierno.



Lo anterior tras el escándalo por el caso de Marelbys Meza, la exniñera de Sarabia, quien fue sometida a una prueba de polígrafo en enero en medio de la investigación por un robo de 7.000 dólares que estaban en casa de la ex jefa de Despacho.



"Agradezco, presidente Petro, la confianza que me brindaste al designarme una de las más importantes tareas para tu gobierno: restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela. ¡Lo logramos!", escribió en su cuenta de Twitter.

Benedetti agregó en su misiva que "desde hace muchos años he admirado tu talante de defensa de los derechos de los más desfavorecidos y la denuncia de la violencia sistemática de nuestro país. Seguí tu proyecto político y me uní a él con la plena convicción de que tu pensamiento y visión eran las que necesitaba nuestro país. Con entusiasmo te acompañé en las épicas y arduas jornadas de campaña, intentando lograr el sueño de tener un gobierno de cambio".



Así mismo agrega en la carta de renuncia que "ha sido un gran honor acompañarte en estos meses de gobierno como Embajador ante Venezuela. Reabrir las relaciones con este país hermano que acogió durante tantos años a miles y miles de compatriotas que por, diversas circunstancias, encontraron refugio allí, reiniciar una relación comercial tan intensa y beneficiosa para ambos países fueron grandes logros y satisfacciones. Espero que Colombia sepa valorar y aprovechar la gran oportunidad que tu gobierno representa".



Y concluye en su despedida: "Estoy presentando mi renuncia al cargo como Embajador ante la hermana Reopública Bolivariana de Venezuela".