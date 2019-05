Argentino niega nexo con régimen de Maduro y dice que lo extorsionan

“Hace unos meses, un grupo de personas desconocidas, ocultando su identidad y utilizando servidores encriptados, ha pretendido extorsionarnos solicitando una exorbitante suma de dinero bajo amenaza de entregar a medios de comunicación información incorrecta y falsa sobre Adar Capital Partners (ACP) y Diego Marynberg”.

La declaración es de Bryan Schapira, director general de ACP, una de las empresas a la que está ligado el multimillonario argentino de origen israelí Diego Marynberg, cuyo nombre empezó a circular a comienzos de este mes como una de las pistas para ubicar transacciones vinculadas a la fortuna oculta de Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano.



Al respecto, el pasado 13 de mayo, el periodista Jaime Bayly señaló directamente a Marynberg de ayudar a Maduro a comprar bonos del tesoro del Reino Unido para luego venderlos en un fondo europeo, a cambio de un porcentaje. Y hace un par de años, el diario Clarín habló de multimillonarias transacciones con bonos de la estatal petrolera PDVSA.



Sin embargo, ACP asegura que nunca adquirió activos al Gobierno de Venezuela ni tuvo cuentas para operar en bolívares.



En diálogo con EL TIEMPO, Marcelo Etchebarne, abogado del argentino Marynberg, aseguró que los correos electrónicos extorsivos empezaron a llegar desde enero de este año y que en ellos también amenazaban con entregar información a autoridades de Estados Unidos.



Sin embargo, por considerar que la supuesta conducta que les iban a endilgar era “burda y falsa”, las desestimaron, siguiendo instrucciones de sus abogados.

Pero aseguran que el hecho de que el supuesto nexo de Marynberg con el régimen venezolano haya sido ventilado por EL TIEMPO y por otros medios internacionales les da a entender que “la amenaza se ha materializado”.



Y si bien admiten que Marynberg realizó compras puntuales en el mercado secundario hasta 2015, advierten que se realizaron en estricto cumplimiento de la normatividad y en condiciones razonables del mercado, como lo hicieron muchos

otros actores internacionales de capitales.



Además, que se usaron para esas transacciones bancos internacionales de primera línea, supervisados por autoridades del sector.

¿Indagación en curso?

Al respecto, Etchebarne indicó que su cliente y ACP contrataron a expertos forenses que verificaron la legalidad de todas las transacciones realizadas entre 2014 y 2015. También, dijo que intentarán ubicar el origen de las extorsiones y que conformaron un equipo auditor y jurídico, que incluye a un exfiscal federal de Estados Unidos, para evaluar acciones judiciales.



El rango de transacciones evaluado se debe a que, según Etchebarne, es del que habla la extorsión. Sin embargo, información de Bloomberg señala que el argentino Marynberg empezó a invertir en Venezuela desde hace 13 años.



“ACP y Diego Marynberg no son objeto de ninguna investigación sobre la que tengamos conocimiento. No tenemos duda alguna de que si dicha investigación se realizara, con base al actuar de un grupo de delincuentes que ha pretendido extorsionarnos, la misma sería desestimada”, agregó el vocero de ACP.



Y el abogado del argentino recuerda que en un caso similar, cuando implicaron a su cliente en maniobras opacas con el ministro de Economía de su país, los señalamientos fueron desestimados por los tribunales.



“Sabemos que mi cliente no es el único que han intentado extorsionar”, puntualizó Etchebarne.



Por su parte, Mercantil Servicios Financieros CA, empresa pública que cotiza en la bolsa de Caracas, aclaró que no tiene nada que ver con Mercantil Valores Agente de Valores S. A., la empresa de inversiones de Marynberg.



“La empresa Mercantil Valores Agente de Valores S. A. nunca ha sido parte del grupo Mercantil Servicios Financieros, aclaratoria que hacemos dada la coincidencia de una de las palabras utilizadas en las denominaciones sociales de ambas empresas”, precisó Bernardo Fischer, de la gerencia de Comunicaciones Corporativas de Mercantil Servicios Financieros.

UNIDAD INVESTIGATIVA @UinvestigativaET