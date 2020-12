Oposición venezolana pide a la UE mantener el reconocimiento a Guaidó

Antonio Ecarri, representante del líder opositor venezolano Juan Guaidó, planteó este lunes a la Unión Europea (UE) y al mundo la "necesidad" de mantener el "reconocimiento" internacional para la continuidad de éste como presidente interino del país a partir del 5 de enero próximo, cuando está previsto que se constituya la Asamblea Nacional (Parlamento) tras las elecciones de diciembre.



(Lea también: Oposición venezolana, fragmentada ante reforma parlamentaria)

A esos comicios no se presentó Guaidó, hasta ahora presidente del Parlamento elegido en 2015, ni la mayoría de la oposición por considerarlas un "fraude electoral" del presidente Nicolás Maduro.



"En Venezuela no ha habido elección parlamentaria, sino una farsa electoral que fue denunciada no solo por el gobierno interino (de Guaidó), sino que ya ha sido rechazada por los más importantes países de América y Europa", argumentó Ecarri en un encuentro informativo en Madrid.



Agregó que no puede haber un "vacío" de poder, pues lo llena "constitucionalmente el gobierno interino hasta tanto se realicen el próximo año elecciones presidenciales y parlamentarias libres, como nosotros aspiramos".



Guaidó, reconocido presidente encargado de Venezuela por unos 50 países (España entre ellos) en 2019, convocó también a los venezolanos a respaldar el próximo 5 de enero a la Asamblea Nacional que él preside.



(Le puede interesar: Lo que dejó la Constituyente de Maduro en Venezuela)



En declaraciones a la prensa insistió Ecarri en que la "presión internacional" debe ejercerse al "régimen usurpador" de Maduro para que se convoquen unos comicios "libres con observación internacional". Y mientras eso no ocurra, "habrá continuidad del gobierno interino", añadió.



Ecarri recordó que la UE ya se pronunció en contra de ese "fraude electoral", así que se mostró convencido de se produzca "la misma decisión" en relación con la continuidad de Guaidó.



"Eso creo que va a ocurrir porque las voces que hemos oído disidentes han sido las mismas que siempre han querido normalizar las relaciones con la dictadura y eso es una minoría", añadió.



Ecarri confía en que el Gobierno español va a mantener su posición de respaldo a la continuidad del gobierno interino. Ha conversado, explicó, no solamente con los partidos políticos que conforman el Ejecutivo, sino también con los de la alternativa democrática parlamentaria, también en Europa.



"Somos optimistas -comentó- porque el Parlamento Europeo, las distintas organizaciones políticas (que lo forman), inclinándose por encima incluso de diferencias ideológicas, han ratificado (anteriormente) su apoyo a Juan Guaidó, su apoyo al gobierno interino y su desconocimiento a las elecciones fraudulentas".



Reconoció que habrá una discusión y debate en el seno de la UE sobre esta cuestión, pero está convencido de que va a prevalecer la "ratificación del reconocimiento a los demócratas venezolanos".



(Lea aquí: Leopoldo López pide afianzar un 'frente internacional' contra Maduro).



Porque esto "es una lucha entre democracia y libertad y contra la dictadura, no es una lucha ideológica de derechas e izquierdas; la gente tanto de sectores conservadores como sectores de la izquierda son partidarios de la libertad de la democracia y están convencidos de que se producirá una gran solidaridad internacional para la presión y que haya elecciones en Venezuela libres".

Lea también

- Los países que han confirmado la presencia de la nueva cepa del covid



- La ley con la que el presidente Putin se aseguró inmunidad vitalicia



- Un gabinete diverso, la apuesta de Biden para Estados Unidos



EFE