'Venezuela está viviendo la peor tragedia de la humanidad': Pastrana

Andrés Pastrana está preocupado por Venezuela. En sus frecuentes intervenciones hay espacio prioritario para alertar sobre la crisis humanitaria y abogar por acciones que permitan una salida democrática.



“Venezuela está viviendo hoy la peor tragedia de la humanidad”, advirtió.



“A la pandemia del coronavirus Nicolás Maduro le ha sumado el racionamiento energético, de agua y de gasolina. ¿Qué más quieren? ¿Quién puede creer que haya un país sin agua, sin luz, sin gasolina y además contaminado con el covid-19?”, resaltó.

“Los venezolanos no tienen agua, que es fundamental para evitar la contaminación. ¿Qué va a hacer Maduro si, por ejemplo, llegaran alimentos?, ¿cómo se van a distribuirlos, si ni siquiera tienen gasolina?”, agregó.



Pastrana, abogado de 65 años de edad, fue presidente de Colombia entre 1998 y 2002. A las afueras de Bogotá, donde sobrelleva la cuarentena por el nuevo coronavirus, atendió a El Nacional. La comunicación, vía telefónica, tuvo sobresaltos. La conectividad no escapa de la crisis.

Pastrana: “Esto es una cosa insólita”

“Los seres humanos nunca nos imaginamos que fuéramos a vivir algo como esto. Quién iba a pensar hace mes y medio que el mundo se iba a cerrar de esta forma, que se iba a paralizar. Esto es una cosa insólita”, aseguró.

Cree que la pandemia muestra más claramente la brecha que existe entre las naciones ricas y las pobres. “Los países ricos tienen todos los recursos, lo estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, la manera de enfrentar la crisis económica, de ayudar a los empresarios, pequeños, medianos y grandes. Los países pobres estamos buscando activar todos los mecanismos para ver cómo y de qué forma protegemos nuestra economía. Allí hay una clarísima diferenciación entre las economías fuertes y las débiles”, dijo.



Señaló que esa misma situación se refleja dentro de cada sociedad. “Con el aislamiento se está perdiendo buena parte del empleo, así sucede en Colombia e igual en Venezuela. El sector informal, que es muy importante, vive un drama. ¿De qué vive el peluquero, la manicurista, el vendedor ambulante, el lustrabotas?”, indicó.

“Aquí se ve esa diferenciación entre sectores y clases”, recalcó.

El liderazgo va a cambiar

Pastrana subraya que las cosas después de la pandemia no volverán a ser iguales: “Yo creo que buena parte del liderazgo en Colombia y Venezuela va a cambiar”.



Afirmó que en el mundo la gente va a medir a sus líderes por resultados. “Maduro será evaluado por cómo afrontó la pandemia: cuántos muertos, cómo apoyó con subsidios a los pequeños y medianos empresarios, la eficiencia o ineficiencia con la que se movió. Pero también Juan Guaidó, porque tiene recursos y tiene que moverse”, manifestó.



Señaló que para un gobernante salir bien librado de esta situación no es fácil, y detalló lo sucedido en Estados Unidos, China, España o Italia. “Para tomar las decisiones no tenemos semanas ni días, posiblemente sean minutos. Aquí es dónde se va a ver quién estuvo pensando en su pueblo o en sus intereses”, expresó.

Salvar vidas

Pastrana prioriza las vidas de los venezolanos y colombianos. Para el ex presidente la situación creada por el nuevo coronavirus puede agravar la crisis humanitaria en Venezuela y llevarse por delante a Colombia. A su entender hay que llegar a acuerdos mínimos para que eso no suceda.



“Sé que muchos amigos de la oposición no estuvieron de acuerdo conmigo cuando un colega periodista me preguntó: ¿Estaría usted dispuesto a hablar con Maduro? Yo lo que dije es que si nosotros no controlamos la pandemia que pueda llegar de Venezuela, pues en nada va a quedar lo que estamos haciendo los colombianos”, afirmó.



“Propuse crear tres hospitales transnacionales: uno en el norte, en La Guajira, en Paraguachón; otro en Cúcuta y otro en Arauca. Centros de salud tipo Wuhan, con 1.000 camas, que en 15 días se pueden construir. Íbamos a pedir recursos a los americanos, que cuando yo planteé esto, hace como un mes, había 5.000 millones de dólares. Aquí no es si se quedaba Maduro, es cómo salvamos las vidas de venezolanos y colombianos. Se iba a trabajar con el equipo de Maduro y el de Guaidó, y con el equipo colombiano”, agregó.

Hablar con el que sea necesario

Que el presidente colombiano Iván Duque establezca puentes con el régimen de Maduro no significa que lo reconozca como mandatario, aseguró Pastrana: “Se quiere salvar vidas, que es lo importante. Cuando usted busca liberar a los secuestrados habla con el secuestrador. En este caso, el secuestrador es Maduro y su régimen que tienen secuestrado a Venezuela”.



Indicó que los tiempos para salir de Maduro del poder lo deciden los venezolanos. “Yo creo que lo primero es salvar vidas, por eso le pedí a la Organización Panamericana de la Salud que dé las cifras reales de la pandemia en Venezuela”, señaló.



“Para mí lo más importante es el tema humanitario”, reiteró.

“La gente se está muriendo de hambre. En Venezuela ya teníamos una tragedia humanitaria. Y esa tragedia se nos puede venir también a Colombia”, alertó.



“Lo importante es poder salvar vidas en Venezuela y en Colombia. Si podemos salvar vidas, ¿por qué no lo hacemos? La política dejémosla para después”, recalcó.

Transición en Venezuela

Dijo no estar claro con la propuesta de Estados Unidos para un gobierno de emergencia en Venezuela, si se puede mantener al frente de su cargo el general Vladimir Padrino López.



“Uno no entiende cómo es esa transición”, señaló.

Indicó que el Consejo de Estado, propuesto por los estadounidenses, puede integrarse muy rápido. “La ventaja es que si ese gobierno de transición se hace pronto, sin Maduro y sin Guaidó como se ha propuesto, mucha sería la ayuda humanitaria que podría llegar a Venezuela”, manifestó.

Narcotráfico

Pastrana insistió en la posibilidad de fumigar con glifosato los sembradíos de coca de Colombia, ya que la población se encuentra protegida en sus casas debido a la cuarentena.



“Es el momento de acabar con la droga en Colombia. Y si acabamos con la droga aquí, se acaba el problema en Venezuela y en el mundo”, agregó.

Señor Presidente @IvanDuque no pierda la oportunidad de pasar a la historia como el mandatario que enfrentó oportuna y efectivamente la peste del narcotráfico. Aproveche la cuarentena y fumigue ya. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) April 23, 2020

El ex presidente le recomendó al gobierno de Duque ser agresivo en las decisiones a tomar, ya que la crisis económica que puede sobrevenir es muy grave. Hizo señalamientos a las entidades financieras.



“La banca no está dando respuestas adecuadas a la gente, no sé si se vive lo mismo en el resto de América Latina. Es importante que los bancos les tiendan la mano a los colombianos”, señaló.

Sistema Financiero debe responder a la sociedad, para mantener su legitimidad: Sería bueno reporten periódicamente al público, no sólo a la Superintendencia los indicadores que midan avances reales en la operacionalizacion de las medidas del gobierno para mitigar el COVID-19 — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) April 20, 2020

Presidente, hay que ir más alla. 100% de garantía a los créditos de las PYMES. Así se salva el empleo y la economía. #SalvemosLasPymes https://t.co/41yFQ0UGmP — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) April 22, 2020

“El mundo nos cambió: a los políticos, a los empresarios; para todo el mundo, el mundo cambió”, concluyó.



GDA - EL NACIONAL DE VENEZUELA