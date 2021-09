Ambulancias y carros fúnebres, sin gasolina

Lejos de Caracas, la capital venezolana, las penurias por la falta de gasolina parecen sacadas de una historia de terror. Se ha visto a la gente cargar el ataúd donde reposa algún familiar sobre bicicletas, carretillas o un burro. Los carros fúnebres se encuentran sin combustible.



Hace unos meses, al cementerio Corazón de Jesús, en Zulia, luego de cuatro horas caminando, porque no había carro con gasolina, varias personas llegaron en un improvisado cortejo fúnebre. Con cuerdas sujetaron el ataúd al volante de una bicicleta y así lograron movilizarse al camposanto para darle cristiana sepultura a un familiar.

Lo mismo sucede a la hora de trasladar pacientes a los hospitales. Mujeres que dan a luz en plena calle porque la ambulancia nunca llegó y ningún vecino tenía el tanque de su vehículo con algo de gasolina para lograr llegar al centro de salud.



“Cuando las ambulancias no aparecen, hasta una grúa sirve para llevar heridos y hasta muertos”, le dice a EL TIEMPO un militar que prestó apoyo en un accidente vial. Pasaron más de dos horas, con los heridos en el piso y bajo la lluvia en la autopista Regional del Centro, a 45 minutos de Caracas. No había unidades disponibles, los bomberos tenían la disposición de trasladarse al sitio, pero ninguno de sus vehículos contaba con combustible, narra el joven, que prefiere el anonimato para no ser castigado por dar su testimonio.



Ese día, recuerda el militar, había una persona con la pierna amputada, se estaba desangrando. No había señal telefónica y los radios no funcionaban del todo bien. “Cuando se hizo de noche apareció una grúa, la paramos y ahí los montamos a todos, eran como siete”. Lamentablemente, el señor que había perdido una extremidad murió. Pasó mucho tiempo perdiendo sangre.



A las interminables colas de las estaciones de servicio, por lo general, llega el personal de salud empujando las ambulancias, a ver si corren con suerte de surtir el tanque. Los centros de salud privados mantienen sus unidades operativas porque compran el suministro en dólares.



En pleno comienzo de la pandemia, en mayo de 2020, las colas en las estaciones de servicio desesperaban a los venezolanos, varios días podía pasar una persona en su carro esperando que la fila avanzara. Hoy sigue pasando en los estados más lejanos.



El rumor cobraba fuerza y finalmente se hizo realidad. El régimen anunciaba un aumento en el precio del combustible, pero bajo dos modalidades. En bolívares el litro pasaba a costar 5.000 (5 pesos colombianos por litro, sí, leyó bien), pero para eso era necesario inscribirse en el Sistema Patria, una plataforma creada por el chavismo en la que se asignan bonos y se controla la data de los ciudadanos.



La otra opción era en dólares, a 0,5 el litro (1.900 pesos), sin necesidad de registrarse en el sistema y con filas que corrían más rápido. El problema es que la mayoría de la población no cuenta con al menos 10 dólares para llenar el tanque cada tres días si utiliza mucho el carro.



A la fecha, continúan las interminables filas en las llamadas estaciones subsidiadas, que son las que ofrecen la gasolina en bolívares. Según los registros de prensa y minutas policiales, al menos 10 personas han muerto en esas filas. La mayoría producto de un infarto.



Pero la otra cara es que se ha vuelto un negocio lucrativo el mercado negro de gasolina. Hay quienes acuerdan con los trabajadores de la estación, almacenan en bidones el combustible y luego lo venden a 1 dólar el litro (en zonas alejadas de Caracas, o dependiendo de la demanda puede costar hasta 3 veces más), cuando en realidad pagaron muy poco por él. “Es una forma de subsistir, arriesgada, pero no queda de otra”, dice uno de los llamados ‘bachaqueros’, denominación que se utiliza en Venezuela para quien consigue un producto de primera necesidad y lo revende con sobreprecio.



Otro negocio es cobrar a los conductores para que no hagan la fila. En las estaciones subsidiadas, resguardadas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y los llamados colectivos chavistas, civiles en su mayoría armados, estos cobran 5 dólares y ofrecen no hacer cola y además llenar completo el tanque. “¿Con quién te quejas?, los que no tenemos esos dólares nos toca ver cómo pasan y pasan carros frente a uno”, relató a este diario Rosa Zambrano, quien llevaba más de una hora en una fila en la zona de San Bernardino, en Caracas.



ANA MARÍA RODRÍGUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas