Alex Saab afirma que no traicionará a Nicolás Maduro ni al chavismo

El empresario colombiano, Alex Saab, se encuentra preso en Cabo Verde, una isla ubicada en África, tras ser acusado por lavados de activos y está en proceso de extradición hacia Estados Unidos.



En días recientes, el gobierno venezolano lo nombró delegado y pidió su libertad. Según investigaciones realizadas por Estados Unidos, Saab sería el testaferro de Nicolás Maduro.



En las últimas horas, el acusado envió una carta dirigida al diputado en Caracas, Jorge Rodríguez. Allí afirmó que no va a colaborar con la justicia de Estados Unidos.



El colombiano también se declaró como 'víctima' y dijo que está siendo torturado por parte de las autoridades de la isla.



“Me han torturado en Cabo Verde físicamente hasta que se cansaron. Me siguen torturando y provocando psicológicamente cada día hasta hoy”, escribió Saab en la carta.



Después de 473 días preso y ante la posibilidad de una extradición hacia Estados Unidos, el acusado aseguró que no va a ceder. En este sentido, dijo que no va a traicionar a Nicolás Maduro ni al chavismo.

Esta carta de nuestro delegado Alex Saab la recibimos esta mañana los miembros de la delegación del Gob Bolivariano. Su mensaje nos conmovió y al mismo tiempo sentimos profunda indignación x las atrocidades cometidas contra nuestro diplomático. Se impondrá la verdad y la vida! pic.twitter.com/4qIvXjR7Yx — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) September 28, 2021

“Señor presidente Biden, si ustedes realmente creen en el diálogo que se está llevando a cabo en México, ¿qué pretenden presionando a Cabo Verde con extraditarme? (...) Nada cambiará. Realmente creen que voy a llegar allá a contar según ustedes ‘secretos’ para derrocar a mi gobierno. Si eso piensan, déjenme decirles que eso no pasará”, escribió Saab.



Finalmente, dijo tener 'inmunidad diplomática' concedida por el régimen de Nicolás Maduro tras otorgarle la nacionalidad venezolana.



“Mi inmunidad diplomática ha sido reconocida no solo por mi patria sino por China, Rusia, Irán, entre tantos otros países y a sus jueces no pueden amenazarlos con quitarles su famosa visa”, puntualizó.

