Juez ordenó investigar medios por tomar fotos en audiencia de Saab

Un juez federal ordenó este miércoles a la Fiscalía de Estados Unidos, investigar a los medios que tomaron y publicaron de forma ilegal fotos en una audiencia por Zoom del colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que responde a acusaciones de lavado de dinero en una corte de Miami.

El juez Robert N. Scola Jr. subrayó además en el fallo que no limitará las audiencias por internet como solicitó la defensa de Saab, pero que tiene la "intención" de hacer estas audiencia de forma presencial para evitar esos problemas y teniendo en cuenta que la incidencia de la pandemia ha bajado en Florida.



"La corte tiene la intención de llevar a cabo todos los procedimientos en esta acción en persona. En consecuencia, cualquier riesgo adicional de fotografiar incorrectamente el procedimiento de videoconferencia es inexistente", expresó el juez en el fallo.



De esta manera, el juez precisa que "concede en parte y niega en parte" la moción presentada por Saab, que solicitó limitar los medios que cubren el caso para evitar que le tomen fotos, como ocurrió en la primera audiencia el pasado 18 de octubre.



Esas fotos después fueron publicadas en medios y redes sociales pese a que es ilegal. La Fiscalía había señalado que el caso judicial contra Saab es de "interés público" y por tanto no se debía cerrar a la prensa ni al público en general. Sin embargo, la defensa de Saab señaló que no pidió cerrar sino "limitar" la prensa a medios que se comprometan a cumplir las normas.



(Puede leer: Biden promulga ley que habilita nuevas sanciones para Nicaragua).

Como parte de la moción, Saab además adjuntó un anexo con la lista de personas y medios que supuestamente violaron la Regla Federal de Procedimiento Penal 53, que prohíbe la toma y difusión de imágenes obtenidas durante las audiencias en el Distrito Sur de Florida, y solicitó una investigación.

Álex Saab está en una celda de la Federal Detention Center de Miami, aislado y monitoreado las 24 horas. Foto: Archivo particular

El juez aprobó esa solicitud y señaló que la corte refiere al Distrito Sur de Florida "aquellos individuos identificados en el Anexo A para una investigación sobre su presunta violaciones de la orden del juez John O'Sullivan", que presidió la audiencia del 18 de octubre.



Saab enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami después de que el pasado 1 de noviembre el juez Scola desestimó siete cargos de lavado de dinero contra el acusado, que fue extraditado de Cabo Verde, el pasado 16 de octubre.



(También: Biden, Trudeau y López Obrador se reunirán el 18 de noviembre en Washington).



La reducción de cargos hizo parte del acuerdo de extradición con el Gobierno de Cabo Verde para que, en caso de que sea hallado culpable, la sentencia no exceda la que hubiera tenido en ese país africano.



Alex Saab, de 49 años, enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otros cómplices.



En la próxima vista de Saab, que está prevista para el lunes 15 de noviembre, se prevé que el colombo-venezolano se declarare "no culpable", según anticipó su abogado Henry Bell. Esa audiencia también estará previsiblemente destinada a la solicitud formal de libertad bajo fianza, a la que el fiscal Kurt K. Lunkenheimer ya dijo que se oponía por representar "peligro de fuga".

*Con información de EFE