Aida Victoria Merlano, la hija de la excongresista fugada Aida Merlano, compartió con sus más de tres millones de seguidores el video del reencuentro que tuvo con su madre en la visita que hizo a Venezuela a inicios de abril.



La grabación la publicó en el marco de la celebración del Día de la Madre con el siguiente mensaje:



"Feliz día ma ❤️Me hiciste una mujer fuerte y decidida; me enseñaste a enfrentar los problemas con “la cabeza alta y los ojos bien abiertos”; me enseñaste que la esencia de la vida no está en lo que tienes si no en lo que das… Gracias por cada cosa que has plantado en mí y que me ha hecho ser quien soy. Te amo infinito ❤️ @aidamerlano_oficial".

Después de dos años desde que se supo de la fuga de la excongresista y posterior a que diera su versión libre ante la justicia, finalmente el reencuentro se dio el mes pasado en el vecino país donde se encuentra Merlano.



Aida Victoria había expresado sentirse muy triste por las condiciones en las que pudo reunirse con su mamá, quien se encuentra prófuga de las autoridades colombianas con una pena de 11 años por corrupción electoral.



“Yo siento que me la arrebataron en nuestro mejor momento”, confesó. Dice que ella y su madre tenían una relación conflictiva, hasta hace poco.



