Merlano y polémicas capturas de delincuentes colombianos en Venezuela

Juan Barreto. AFP

En mayo de 2004, ocurrió una de las detenciones más grandes de colombianos en territorio venezolano. Según reseñó ‘El País’ y otros medios en ese entonces, la policía de Venezuela capturó a 56 paramilitares colombianos que se camuflaban utilizando uniformes oficiales de la guardia del vecino país. "No queremos que Venezuela viva lo que hemos vivido nosotros. Rechazamos la presencia de estos delincuentes y aclaramos que no tienen ninguna vinculación con las Fuerzas Armadas colombianas. Es posible que algunos sean reservistas, es decir, que hayan prestado servicio militar, pero eso no significa que tengan nexos con la institución armada actualmente", dijo María Ángela Holguín, embajadora de Colombia en Venezuela para esa época.



Hugo Chávez, al mando del régimen para entonces, habló en su programa de televisión sobre las detenciones, asegurando que “están preparándose para el magnicidio”.