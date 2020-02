Aida Merlano se presenta ante tribunal en Venezuela

Elegantemente vestida apareció este jueves Aída Merlano en un tribunal de Caracas, Venezuela, ante el que pidió ser escuchada, luego de su captura hace dos semanas en ese país.

Merlano huyó de Colombia el 1.º de octubre pasado, tras su condena de 15 años por corrupción electoral.



Un grupo de Policía y la Fiscalía tienen la hipótesis que de Bogotá se habrían trasladado por tierra hacia La Guajira, a mediados de noviembre. Aunque no hay una fecha exacta, lo claro es que pasaron desde Maicao a Paraguachón



Otra hipótesis de los investigadores es que, durante todo este tiempo, la pareja cargó con grandes sumas de dinero en efectivo para no dejar huellas bancarias que permitieran su ubicación



Tras ser capturada, descubrieron que la mujer llevaba dos pelucas rubias, una identidad venezolana falsa a nombre de Landis del Carmen Ferrer Urdaneta y se escondía en un lujoso apartamento del piso once del edificio Costa del Sol, en el barrio El Milagro de Maracaibo.



El régimen de Nicolás Maduro ha dicho que ella está "cantando más Pavarotti", en alusión a supuestas confesiones que tendrían que ver con importantes políticos de la costa Caribe.

Aida Merlano reaparece en Caracas antes de una diligencia judicial. Manténgase conectado para más detalles. pic.twitter.com/JxHAa6urUh — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 6, 2020

