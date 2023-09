Más de 24 horas después de la toma de la cárcel de Tocorón –una prisión de alta peligrosidad en Venezuela- aún no se conoce el balance de lo incautado, posibles heridos o bajas. Lo que sí se sabe es que Héctor Rusthenford Guerrero, alias “El Niño Guerrero” junto a sus colaboradores, abandonó el penal y no ha sido posible su captura.



Según imágenes difundidas por el Gobierno de ese país, la prisión tenía un sistema de túneles elaborados casi perfectamente. Se ha revelado además que algunos tenían salida al Lago de Valencia, una laguna entre los estados Aragua y Carabobo, justo entre los límites del penal.

“El Niño Guerrero” es el cabecilla de la banda criminal “El Tren de Aragua”, extendida por Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Desde Tocorón se ejercía el control de todas las operaciones que incluyen extorsiones, asesinato, secuestros y unos tantos más delitos. Pero Guerrero ha logrado escapar junto a otros integrantes.



La cantidad de policías y militares – cifra aportada por el Gobierno- no fue suficiente para evitar la fuga, sin embargo hay otras hipótesis como que los delincuentes ya sabían del operativo y abandonaron el lugar a través de los túneles, llevándose además grandes municiones.



Además de las hipótesis también aparece la interrogante de ¿A dónde huyó Guerrero?, ¿Sigue en el país?.



Para el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) la intervención policial y militar ejecutada en Tocorón, "fue conversada" con delincuentes que hacían las veces de líderes negativos del penal y de la organización criminal transnacional "Tren de Aragua".



"Como organización estamos a favor de que se retome el control de las cárceles que están bajo el pranato (liderazgo criminal), pero no creemos en tomas negociadas para que los pranes se vayan y no paguen por los crímenes cometidos", dijo la ONG en un comunicado.



El observatorio apuntó que "fuentes cercanas a la operación militar" así como vecinos de la cárcel y familiares de presos manifestaron "que muchos de los presos" lograron salir a través de túneles y se resguardaron en montañas cercanas.



La ONG pidió al Gobierno a "mostrar" los rostros de los principales líderes del "Tren de Aragua".



Esta hipótesis tendría sentido si se contabiliza todo el despliegue que se hizo, en el que además fueron destruidas viviendas que se edificaron dentro del penal que contaba con discoteca, zoológico, campo de béisbol, restaurante, supermercado, bancos y otras atracciones.



Unos 7.000 privados permanecían en esa cárcel, que por lo que ha dicho el Gobierno, será cerrada y los reclusos enviados a otros centros, lo que hace temer mayor hacinamiento, pues en Tocorón la capacidad era para unos 800.



Para Carlos Nieto Palma, de la ONG Una Ventana a la Libertad, todo esto demostró lo que los activistas vienen denunciando desde hace años: el control de los criminales en las cárceles y no del Estado.



Lo cierto es que “El Niño Guerrero” o ha burlado a las autoridades o se ha convertido en cómplice, lo que hace que el Tren de Aragua esté lejos de su fin.

#21Sep #Tocoron

Los túneles de Tocoron salían hacia diferentes partes y una de ellas era hacia el lago de #Valencia donde tenían sus lanchas o canoas para trasladarse libremente.



Continúa 2da fase de la Operación Liberación Cacique Guaicaipuro. - @cntnoticia pic.twitter.com/Ck2dRMa24D — Reporte Ya (@ReporteYa) September 21, 2023

"Niño Guerrero" presunto "Pran" del penal de Tocoron



Es tendencia porque se encontraron túneles en la cárcel, y se presume que por ahí escaparon varios líderes de las distintas bandas criminales pic.twitter.com/Fzm8HtI5Eq — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) September 21, 2023

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

Con información de EFE