La Fuerza Armada de Venezuela desmanteló a un grupo de "terroristas armados narcotraficantes colombianos" en el estado Apure, fronterizo con Colombia, informó este lunes el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez.



"En pleno territorio venezolano, otro campamento terrorista narcotraficante colombiano lleno de sus materiales de muerte y destrucción, todo procedente y fabricado de Colombia", fue desmantelado por militares del país caribeño, explicó el alto mando en su cuenta de Twitter, donde publicó varias fotografías de los detenidos, cuya identidad no desveló.

Recordó que, de este modo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "continúa desmantelando grupos invasores terroristas" en territorio venezolano, donde —aseguró— "asesinan y trafican con drogas".



El funcionario, quien señaló que el "derecho inalienable del pueblo venezolano" de poder desplazarse por el territorio nacional "ha sido truncado por narcos colombianos" que se "han enquistado" en tierras del país caribeño "llenándolas de explosivos", reiteró que la FANB "no negociará la soberanía (y) serán expulsados todos".

No quedará rastros TANCOL en la República Bolivariana de Venezuela, serán neutralizados con sus estructuras de terror y de miedo a lo largo y ancho de nuestra geografía! Quédense en su país con sus costumbres y sus alianzas vituperables! pic.twitter.com/U1GWqf5uMs — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) March 28, 2022



Hernández apeló al "espíritu patriota" de los venezolanos, a quienes instó a no dejarse engañar por "falsos profetas" que buscan, en su opinión, introducirlos "en el mundo del tráfico de drogas, armas y explosivos".



"Estas no son costumbres venezolanas (...) Esta no es cultura venezolana, esa es cultura tancol. La ley es dura, pero es la ley", insistió el militar.



"Tancol" es un acrónimo inventado por el Gobierno venezolano que no hace referencia a ninguna banda en específico y con el que los funcionarios se refieren a los "terroristas armados narcotraficantes colombianos".



El alto mando concluyó que "no quedarán rastros tancol" en Venezuela, puesto que —insistió— "serán neutralizados con sus estructuras de terror y de miedo a lo largo y ancho" del país.



En las últimas semanas, las autoridades venezolanas capturaron a varios integrantes de estos grupos en zonas fronterizas con Colombia, e incautaron "miles de explosivos", así como diversos tipos de droga que portaban los detenidos, según la información difundida por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado.





EFE

