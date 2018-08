Venezuela repatria a 89 personas desde Perú en medio de ola migratoria

El gobierno de Venezuela anunció este martes que 89 de sus ciudadanos que estaban en Perú fueron repatriados tras encontrar "vejaciones y trato cruel", en momentos en que crece un éxodo que, según cálculos de la ONU, ya ha significado que 2,3 millones de venezolanos vivan en el extranjero.



El país petrolero, de unos 30 millones de habitantes, atraviesa una crisis económica con hiperinflación y recesión que ha provocado una diáspora que se acerca a la crisis de los refugiados en el Mediterráneo, según la agencia de migraciones de Naciones Unidas.

En medio de este flujo, un grupo procedente de Lima llegó en un avión de la aerolínea estatal Conviasa la noche del lunes al aeropuerto internacional, según imágenes que difundió la televisión oficial.



Los venezolanos habían entrado en contacto con la embajada de Venezuela en Lima "para solicitar el apoyo y conseguir su repatriación", dijo la cancillería en un comunicado leído en la televisión estatal. Habían traspasado las fronteras atendiendo "cantos de sirena", agregó el Ministerio del Exterior, que no ofreció detalles sobre el grupo, que incluía a niños, según la transmisión de la televisión.



La cancillería dijo que los repatriados reportan haber sido sometidos a "vejaciones, a trato cruel e inhumano" y xenofobia. Algunos de los venezolanos hablaron brevemente sobre su experiencia con canales oficiales a la salida del avión y en migración, pero no hubo acceso a otros medios. La experiencia fue "dura. No es lo que uno esperaba. Las condiciones son fuertes, pero uno guapea (aguanta). Sin embargo, la patria es la patria, la familia, es la familia", dijo Andy Arias a la televisión oficial a su llegada al aeropuerto.



"Venezuela recibe hoy a este grupo de hijos e hijas para que retomen su vida con alegría (...) vuelven a sus hogares para gozar como siempre de una vida plena de libertades, protección social y de solidaridad", dijo la cancillería venezolana.

El Gobierno de Maduro no ha dicho si realizará otras repatriaciones y el Ministerio de Comunicación no respondió de inmediato un correo electrónico para comentar el asunto.



Un funcionario de la cancillería peruana dijo que por el momento no van hacer comentarios sobre los venezolanos que regresaron a su país y que están tratando de tener una respuesta regional a la crisis migratoria.



Días antes del regreso del grupo de migrantes, el presidente de una ONG de migrantes venezolanos en Perú, Oscar Pérez, dijo que Maduro estaba comprando boletos aéreos para que retornen a Caracas "oficialistas" y critiquen la vida fuera de Venezuela. "Regreso de venezolanos es parte de un show bien orquestado por Nicolás Maduro", agregó Pérez el lunes por twitter.



Desde hace pocos días, Perú busca regularizar el flujo de migrantes, que se ha multiplicado por cuatro en los últimos ocho meses, exigiendo a los venezolanos que quieren ingresar un pasaporte, un documento difícil de gestionar. Niños, personas enfermas, ancianos y gestantes han podido ingresar a Perú por razones humanitarias solo con cédulas de identidad, otros.



