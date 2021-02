Bill Gates dice que podrían necesitarse 3 dosis de vacuna contra covid

El medio estadounidense CBS reportó que, según Bill Gates, es posible que se necesite una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para prevenir casos graves de nuevas variantes de la enfermedad. Los comentarios del filántropo multimillonario se producen en medio de la creciente preocupación de que las vacunas actuales son menos efectivas contra las variantes sudafricana y brasileña.



(Lea también: Bill Gates pide que los países ricos solo coman carne sintética)

"La discusión ahora es si solo necesitamos obtener una cobertura súper alta de la vacuna actual, si necesitamos una tercera dosis que sea igual, o necesitamos una vacuna modificada", le dijo Gates a la presentadora y editora en jefe de CBS Evening News, Norah O'Donnell.



"Las cinco compañías que tienen vacunas en los EE. UU. están considerando hacer esa modificación y agregarla para que las personas que ya hayan recibido dos inyecciones necesiten una tercera", dijo. "Creo que es razonablemente probable que tengamos una vacuna ajustada solo para asegurarnos absolutamente de que, cuando estas variantes lleguen a los Estados Unidos, no escapen de la protección de la vacuna".



Gates está financiando estudios en Sudáfrica para determinar si las vacunas AstraZeneca, Johnson & Johnson y Novavax fueron tan efectivas contra la variante más contagiosa.



(Además: Los expertos que piensan que el cambio climático es peor que el covid)



"AstraZeneca, en particular, tiene un desafío con la variante. Y los otros dos, Johnson & Johnson y Novavax, son un poco menos efectivos, pero aún lo suficientemente efectivos como para que debamos sacarlos lo más rápido posible mientras estudiamos esta idea de tuning la vacuna ", dijo Gates.



Si el coronavirus no se erradica, dijo, es posible que se necesiten inyecciones adicionales en el futuro. "Probablemente no anualmente, pero mientras esté disponible, queremos que la mayor cantidad de estadounidenses posible no se lo contagien", dijo.



El doctor Scott Gottlieb, exdirector de la Administración de Alimentos y Medicamentos, dijo a CBS News en Face the Nation el 7 de febrero que creía que las vacunas que se distribuyen actualmente en los EE. UU. ofrecerían una "protección razonable" contra las nuevas variantes, incluso si son menos eficaces contra las nuevas cepas. Aún así, dijo, también puede ser necesario administrar inyecciones de refuerzo en el otoño.



(Siga con: Bill Gates: los números que debe saber sobre el cambio climático)

REDACCIÓN EL TIEMPO