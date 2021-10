EE .UU. actualiza guías anticovid para viajeros de otros países

Estados Unidos actualizó este lunes los requisitos de vacunación y pruebas de covid-19 que comenzarán a exigir para todos los viajeros que quieran entrar a su territorio por vía aérea a partir de este 8 de noviembre.



Como ya se había anticipado, las guías establecen criterios diferentes para extranjeros y ciudadanos de Estados Unidos Así mismo, aclaran el caso de los menores de 18 años y plantean algunas excepciones por razones de salud y origen.



Este es un resumen de las nuevas reglas.



Para todos los extranjeros que viajen a partir de este 8 de noviembre se exigirá prueba de vacunación total con alguno de los biológicos autorizados por los CDC o por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Estos incluyen Pfizer, Moderna, Janssen, Sinovac y Astrazeneca entre otros. Se considera vacunado totalmente a una persona que ha recibido dos dosis del biológico o una para el caso de Janssen.



Para poder abordar un avión deben haber pasado al menos dos semanas de la última dosis.



Solo serán aceptados carnés de vacunación expedidos por autoridades oficiales del país de origen y las aerolíneas serán las encargadas de verificar la información del pasajero.



Adicionalmente, los extranjeros tendrán que presentar una prueba negativa para covid que tenga como mínimo tres días de vigencia y serán aceptadas tanto las PCR como las de antígeno.

Menores de edad

Los extranjeros menores de 18 años, es decir niños y adolescentes, por ahora no tendrán que mostrar prueba de vacunación, pero sí un examen negativo de covid con tres días de vigencia siempre y cuando viajen con un adulto vacunado.



Si viajan solos o con un adulto no vacunado (en el caso de las excepciones), el examen negativo tendrá que haberse realizado un día antes del viaje (24 horas).

Ciudadanos de EE.UU.

Para los ciudadanos americanos o residentes permanentes que estén vacunados aplican las mismas reglas.



Es decir, la prueba de vacunación más el examen con tres días de vigencia. En el caso de los estadounidenses o residentes legales no vacunados, se les exigirá una prueba negativa realizada 24 horas antes del viaje.

Las excepciones

En algunos casos particulares, EE. UU. permitirá el ingreso de personas extranjeras que no estén vacunadas.



Entre ellos los menores de 18 años, los que estén participando en algún estudio clínico de una vacuna para covid-19, personas con contraindicaciones médicas (que no se pueden vacunar por efectos adversos a la vacuna) e individuos que necesiten viajar por razones de emergencia o razones humanitarias.



En el caso de estos últimos, tendrán que presentar una carta del gobierno de EE. UU. donde se certifique esa urgencia, como en el caso por ejemplo de requerir un tratamiento médico de emergencia.



También se permitirá el viaje de personas que provengan de países donde las tasas de vacunas no superen el 10 por ciento, pero siempre y cuando demuestren una razón apremiante para viajar y que no sea con fines turísticos.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

