Trump desiste de cerrar frontera con México pero amenaza con aranceles

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se retractó este jueves de cerrar la

frontera con México esta semana y advirtió que dará al país vecino un año para detener el flujo de drogas, de lo contrario impondrá aranceles a sus automóviles.

Seis días después de amenazar con cerrar la frontera entre los dos países si México no detenía "de inmediato toda la inmigración ilegal" que atraviesa el país rumbo a Estados Unidos, Trump cambió el plazo y los parámetros de su amenaza.



"Vamos a darles un plazo de un año, y si las drogas no paran, o no paran en su mayoría, vamos a imponer aranceles a México y sus productos, en particular los automóviles. Y si eso no detiene las drogas, vamos a cerrar la frontera", dijo este jueves el presidente en la Casa Blanca.

Trump no se refirió explícitamente a su amenaza anterior, pero el mandatario sí mencionó varias veces el nuevo plazo de un año que ha decidido dar a México y, en lugar de mencionar el cierre de la frontera como represalia inmediata, afirmó que eso lo planteará solo después de haber impuesto aranceles a los automóviles, en caso de que el país vecino siga sin cumplir sus exigencias.



"México entiende que vamos a cerrar la frontera o a poner aranceles a los automóviles, será una cosa o la otra", subrayó.



"Si las drogas no paran, porque México puede pararlas si quieren, vamos a imponer aranceles a los automóviles. Los automóviles son muy importantes. Y si eso no funciona, vamos a cerrar la frontera. Pero creo que eso funcionará", concluyó Trump.

Cerrar la frontera tendría un impacto económico potencialmente catastrófico, y espero que no lo hagamos

El presidente precisó también que el plazo de un año empieza a correr "a partir de hoy", y aseguró que no le preocupa que su amenaza de imponer aranceles interfiera en la ratificación del renovado acuerdo comercial entre EE. UU., México y Canadá, conocido como T-MEC. "Esto es más importante para mí que el T-MEC", recalcó.



El presidente no citó ninguna razón para el cambio de plazo, aunque celebró que, gracias a su amenaza, "en los últimos tres días, México ha estado capturando a la gente en su frontera sur y devolviéndola a sus países".



Por su lado, la Cámara de Comercio estadounidense advirtió esta semana del "grave daño económico" que causaría interrumpir el comercio fronterizo, y varios legisladores del partido de Trump se mostraron en contra de la idea.



"Cerrar la frontera tendría un impacto económico potencialmente catastrófico, y espero que no lo hagamos", afirmó este martes el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.



EFE