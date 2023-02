Marisol Caguana vivió los peores momentos de su vida en Piedras Negras, Coahuila (México), zona fronteriza donde el Río Bravo los separa de Estados Unidos.



Después de atravesar siete países con su esposo y su hijo de 5 años, la familia estaba llegando a su destino. Desde Ecuador emprendieron el viaje para llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano, pero se encontraron con la tragedia.



Patricio falleció tratando de cruzar el río con su hijo Yonathan en hombros y de la mano de Marisol. Ninguno de los tres sabía nadar.



“Él iba adelante. Me cogió de la mano y cruzábamos. Y, cuando él ya sintió profundo, él me jaló de la mano y empezamos a ahogarnos, y la mochila fue la que me flotó a mí”, contó Marisol Caguana al medio mexicano TvAzteca.

#GrupoBeta ⛑️ Piedras Negras del @INAMI_mx #Coahuila, rescató en aerobote a una mujer mayor de edad y un niño de 5 años originarios de #Ecuador 🇪🇨 que quedaron varados en el #RíoBravo en medio de unos pilares que sostienen el Puente Internacional 1. pic.twitter.com/OAzv988h32 — INM (@INAMI_mx) February 2, 2023

Con todas sus fuerzas, Marisol logró agarrar a su hijo, pero el pequeño ya tenía los ojos en blanco y la piel morada.



"Me desesperé mucho y llevé a mi hijo a una piedra, y le aplasté el pecho y le di respiración boca a boca", narra la mujer migrante.



Con todo su esfuerzo, la joven madre salvó la vida del menor, pero su pareja no corrió con la misma suerte.



Una ambulancia de Coahuila los rescató antes de que la hipotermia se los llevara también.



Lea acá: (Biden visita frontera con México en medio de críticas por políticas migratorias)



"Queríamos cumplir nuestro sueño de tener nuestra casita y estudiara nuestro hijo para que saliera adelante, por eso salimos los tres", dijo a la cadena televisiva.



Cuando el periodista le preguntó a la mujer por qué habían decidido pasar la frontera por ese tramo del Río Bravo, uno de los más caudalosos, ella le respondió que lo hicieron porque vieron un video de TikTok en el que la gente cruzaba por ahí.

Se incrementa la migración ecuatoriana

Cientos de ciudadanos de Ecuador, al igual que de otros países, están varados en Tapachula, en el límite de México con Guatemala. Foto: EFE/Juan Manuel Blanco

Migrantes ecuatorianos varados en la frontera sur de México recomiendan a sus compatriotas no migrar porque los trámites para regularizar su tránsito y estancia están estancados.



Cientos de ciudadanos de Ecuador, al igual que de otros países, están varados en Tapachula, en el límite de México con Guatemala, porque las autoridades mexicanas les dan documentos que solo sirven para permanecer el estado de Chiapas, pero les impide avanzar hacia el norte.



La ecuatoriana Aurora Jayak, quien es comerciante de frutas en su país, señaló a EFE que este viaje es complicado y pidió a los migrantes que no arriesguen sus vidas porque llegar a Estados Unidos "no es tan fácil" como le contaron otras personas.



La mujer contó que salió de Ecuador para huir de las mafias y buscar seguridad, pero en el sur de México no hay condiciones para trabajar y deben esperar meses para sus trámites migratorios.



Lea también: (Ecuador: Guillermo Lasso refresca su gabinete, ¿qué busca con los cambios?)



“Porque ahora los migrantes no se pueden mover de Tapachula, los que evaden los controles se demoran días para llegar a Arriaga (el siguiente punto de control), que está a dos horas en autobús", dijo. Jayak, de 33 años, contó que ella salió con su esposo, cuñado y dos compañeros de viaje, quienes salieron de su país con 1.500 dólares cada uno, pero ahora se les ha terminado el dinero tras padecer extorsiones de la policía en los diversos países que atravesaron.



Su caso refleja un incremento exponencial de la migración de Ecuador en México, que detectó 22.156 ecuatorianos en situación irregular en 2022, un aumento de 1.500 % frente a los 1.384 de 2021, según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

CON INFORMACIÓN DE EFE