Tragedia: hallan sin vida a niño dentro de una nevera en su casa; esta es la hipótesis

Una lamentable historia se registró en la ciudad de Córdoba, Argentina, un niño de tan solo 13 años falleció aparentemente luego haber entrado en una nevera en la madrugada. Quien descubrió la escena fue su abuela y, aunque actuaron de inmediato, no se pudo hacer nada por el menor.

De acuerdo con la información brindada por el medio de comunicación ‘Eldoce’, la mamá de la víctima se habría desperado a la una de la mañana para darse un baño por el sofocante calor que estaba haciendo y la molestia de los mosquitos.

La abuela también se levantaría y ahí es cuando se daría cuenta que un refrigerador que solía permanecer desenchufado estaba funcionando, fue a investigar y encontró al niño adentro.

“Ocurrió como a la 1 de la madrugada. Yo me levanté a bañarme porque era sofocante el calor que hacía y los mosquitos. En ese momento que me levanté me agarró como una corazonada de madre, me fui a bañar, mi mamá empezó a apagar las luces de toda la casa y se le da por abrir el freezer y encontramos a mi hijo adentro, con espuma en la boca”, dijo la madre del menor a ‘Eldoce’.

Niño habría muerto al meterse en una nevera

Según especula la mujer, su hijo “se metió bañado al ‘freezer’, lo agarró la corriente y no pudo hacer más nada”.

La abuela dio una versión similar al mismo medio de comunicación: “No sé si lo habrá enchufado, no sé. Aparentemente lo habría enchufado y se ha metido. Tenía agua, capaz que lo ha agarrado la corriente. No te puedo explicar, no sé”.

Sin embargo, la tragedia no acabó ahí, ya que cuando varios periodistas llegaron al lugar para hacer entrevistas, la bisabuela del niño murió tras escuchar lo que había acontecido; la mujer tenía 85 años.

Cabe mencionar que, una vez se encontró al niño en el refrigerador, fue trasladado al Hospital de Niños la Santísima Trinidad, los doctores intentaron reanimarlo, pero fue imposible salvarle la vida.

Las autoridades locales están investigando las dos muertes en el domicilio ubicado en el barrio Panamericano, de la ciudad de Córdoba, Argentina.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

