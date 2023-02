Los socorristas turcos extrajeron este jueves a una joven de 17 años de los escombros de un edificio que se derrumbó por el devastador sismo de la pasada semana, aunque cada vez hay menos esperanzas de encontrar supervivientes.

Rescates de personas cerca de Gaziantep, en Turquía. Foto: AFP

Aleyna Olmez fue rescatada 11 días después de que se produjera el terremoto de magnitud 7,8, que destruyó ciudades enteras y dejó casi 40.000 muertos en el sureste de Turquía y en Siria.



"Parecía estar bien. Abrió y cerró los ojos", explicó a la AFP Ali Akdogan, un minero que participó en las labores de rescate en Kahramanmaras, una ciudad próxima al epicentro del sismo.



"Hemos estado trabajando aquí, en este edificio, desde hace ya una semana (...) Vinimos con la esperanza de escuchar algo", afirmó."Nos alegramos cuando encontramos algo con vida, aunque sea un gato", agregó.



El tío de la chica, llorando, abrazó uno por uno a todos los socorristas, diciéndoles: "Nunca les olvidaremos".



Pero, después del rescate, los militares turcos instaron a los medios y a los lugareños a abandonar la escena, pues los equipos de socorristas empezaron a retirar cuerpos de entre los escombros.

Más rescates milagrosos

Además, este 15 de febrerro, se informó que 5 personas habían sido rescatadas con vida después de estar 9 días atrapadas entre los escombros. El último rescate tuvo lugar en Antioquía, una de las ciudades con mayor nivel de destrucción, donde los equipos sacaron con vida a una mujer y a sus dos hijos pequeños de los escombros, tras 228 horas atrapados.



Solo una hora antes, los rescatistas pudieron sacar con vida a una mujer de 74 años, Cemile Kekeç, en la ciudad de Kahramanmaras, cercana al epicentro del sismo.



En la misma ciudad, una mujer de 42 años, Melike Imamoglu, fue descubierta con vida en un edificio derrumbado, después de que los equipos de búsqueda escucharan sus llamadas de socorro.



Según declaró un miembro del equipo de rescate al diario Hürriyet, la mujer no solo estaba sana y salva tras 222 horas atrapada entre los cascotes, sino incluso "mejor que los que estaban fuera", algo inexplicable, aseguró.



Estos rescates casi milagrosos se añaden al de otra mujer, Fatma Güngör, de 77 años, que fue salvada poco antes de la medianoche pasada en la ciudad de Adiyaman.



Las bajas temperaturas, que han estado cercanas a cero grados en toda la región afectada, o incluso inferiores, pueden en ciertas circunstancias facilitar la supervivencia de las personas atrapadas, según han explicado a EFE expertos del equipo de bomberos de Madrid, que participó durante varios días en los rescates.



Los cascotes de hormigón protegen contra el frío extremo y al no hacer calor, el cuerpo no suda y no se deshidrata de la misma forma como lo haría en verano, cuando las posibilidades de supervivencia serían de apenas dos o tres días, explicaron.



Según los últimos balances de las autoridades y los médicos, al menos 36.187 personas murieron en Turquía y 3.688 en Siria a causa del sismo, ocurrido el 6 de febrero, y de sus réplicas; llevando el balance total confirmado a 39.875 fallecidos.



AFP Y EFE