Sudáfrica piensa que Israel 'no ha logrado refutar' en la CIJ su acusación de genocidio

Sudáfrica consideró este viernes que Israel “no ha logrado refutar el convincente caso” que ha presentado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio, y lamentó que el equipo legal israelí optara por “centrarse ampliamente” en el ataque del grupo islamista Hamás, y no en las consecuencias humanitarias de su guerra en Gaza.



El país africano aseguró ayer que “lideres políticos israelíes, comandantes militares, y personas que tienen cargos oficiales” declararon su “intención genocida de forma sistemática y explícita” y subrayó el uso de un “lenguaje de deshumanización sistemática” entre los altos cargos israelíes, que incluso calificaron a los palestinos de “animales humanos”.

En declaraciones a la prensa al término de la audiencia ante la CIJ, el ministro sudafricano de Justicia, Ronald Lamola, explicó que Israel “admite que fueron hechas esas declaraciones” que prueban la presunta intención genocida israelí, pero: “Sorprendentemente, dice que fueron hechas como retórica, por personas ajenas al poder, no por responsables políticos, que ni explican ni condenan las acciones de los soldados”, afirmó.

Ronald Lamola, ministro de Justicia de Sudáfrica. Foto: EFE

“¿Cómo se puede ignorar la declaración del primer ministro, del ministro de Defensa y de los soldados cantando y repitiendo lo que ha dicho el primer ministro? Es pura implementación de políticas”, advirtió, subrayando que Israel “no ha logrado refutar el convincente caso” sudafricano defendido ayer ante la CIJ.



“Creemos y mantenemos mucha confianza en que esos hechos aún violan la Convención sobre Genocidio, aunque Israel diga a la Corte que estas declaraciones son simplemente retóricas y no debemos darles ninguna importancia”, agregó hoy el ministro Lamola.



También criticó que “algunas de las observaciones formuladas (por Israel) son sorprendentes y no están respaldadas por los hechos ni por la situación sobre el terreno” y cree que el equipo legal israelí “sugirió que la Convención sobre el Genocidio es primordial para su protección y que por eso no puede violar sus propias disposiciones”.



También lamentó que Israel haya optado por “centrarse ampliamente en los acontecimientos del 7 de octubre”, en lugar de las consecuencias humanitarias de la ofensiva sobre Gaza, y recordó que Sudáfrica “no ha ignorado este evento, como ha alegado Israel ante el tribunal, sino que condenó inequívocamente y continúa condenando” el ataque de Hamás.

Güney Afrika 🇿🇦 Adalet Bakanı

Ronald Lamola :



💢 İsrail, sunduğumuz kanıt ve

delillerin hiçbirine yanıt veremedi.

Biz, hukuki gerçeklere ve sunduğumuz deliller ile bu yargılamanın sonucunda

Dünya Hukuk tarihine geçecek bir yaptırım bekliyoruz. pic.twitter.com/AwasYvtngR — Erdem Özveren (@ErdemOzveren571) January 12, 2024

“El caso de Sudáfrica ante esta Corte es simple: según la Convención sobre Genocidio, nada justifica los actos genocidas que actualmente comete Israel. La defensa propia no es respuesta al genocidio. Nada podrá jamás justificar el genocidio. La prohibición es absoluta", advirtió.



Y añadió: "No importa lo que hayan hecho algunos individuos palestinos de Gaza, ni cuán grande pueda ser la amenaza para los ciudadanos israelíes. Los ataques genocidas a toda la población de Gaza, con intención de destruirla, no pueden justificarse”.



Israel acusó hoy a Sudáfrica de presentar a la CIJ una “imagen fáctica y jurídica profundamente distorsionada” de la realidad de su guerra en Gaza, que los israelies definieron como una respuesta “al mayor asesinato en masa calculado de judíos en un día desde el Holocausto”, en referencia al ataque de Hamas.



También aseguró que la “suspensión inmediata de las actividades militares” en Gaza dejarían “a la otra parte” del conflicto “libre de continuar sus ataques”.



EFE