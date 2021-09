¿Cómo se puede aplicar a los subsidios de desempleo en Estados Unidos?

Si usted se encuentra en Estados Unidos y pierde su trabajo, el gobierno de este país ofrece diversos programas y beneficios que lo ayudarán. En la página de CareerOneStop.org puede comenzar el proceso para recibir ayudas como el seguro de desempleo, capacitación laboral y asesorías para encontrar un trabajo.



El programa de seguro por desempleo de este país paga dinero a los trabajadores que pierden su trabajo sin haber cometido ninguna falta, generalmente en forma de pagos semanales. Este beneficio es administrado conjuntamente por el Departamento del Trabajo de EE. UU. y los estados individuales.



Para aplicar a esta ayuda, las personas deben cumplir con los requisitos de elegibilidad determinados por el estado donde reside, los cuales pueden ser consultados en la página web de Carreer One Stop, que es patrocinada por el Departamento del Trabajo. Una vez verificada esta información, es posible presentar la aplicación por Internet, por teléfono o en persona.



Algunos estados otorgan 13 semanas de beneficios de seguro por desempleo, que puede ser extendido durante períodos en los que hay un alto número de personas desocupadas. Se puede solicitar la extensión solo cuando se le haya agotado la ayuda vigente.



Además, las personas beneficiadas deben tener en cuenta que es necesario incluir toda compensación por desempleo que reciban como parte de los ingresos en la declaración de impuestos.



Debido a los trabajos que se perdieron como consecuencia de la pandemia del covid-19, el gobierno estadounidense permitió que los estados modificaran sus leyes para proporcionar beneficios de seguro por desempleo debido a esta situación en particular.



La nueva Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, autorizó que:



-Se extendieran los beneficios por desempleo para las personas que ya reciben esa prestación.



-Las personas que calificaran para beneficios de desempleo recibieran pagos adicionales automáticos de 300 dólares semanales.



-Se extendiera el programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, sigla en inglés) para trabajadores por cuenta propia y trabajadores temporales.



REDACCIÓN EL TIEMPO

