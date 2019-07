Submarinos que han desaparecido misteriosamente en el mundo

El submarino francés "La Minerve" desaparecido desde 1968 fue hallado este lunes frente a las playas de Tolón, sureste de Francia. El caso de "La Minerve" hace recordar al del "San Juan", el submarino argentino que duró casi un año sin rastro alguno. Sin embargo, estos dos son algunos de los casos más famosos que han ocurrido en el mundo.

Desde submarinos nazi hasta otros de fabricación rusa, diversos subacuáticos han sufrido accidente. Coincidentemente, varios de ellos comparten el año 1968 como fecha de su tragedia. Aquí un recuento de cinco casos.

La Minerve

Este submarino militar desapareció el 27 de enero de 1968 a unos 30 kilómetros de Tolón sin dejar rastro. Foto: Archivo Particular

El submarino francés "Minerve" tardó solo cuatro minutos en hundirse en el Mediterráneo una fría mañana de enero de 1968, con 52 tripulantes a bordo.



Tuvo que pasar más de medio siglo para que se localizaran sus restos, después de que, este año, se reanudó su búsqueda gracias a la insistencia de los familiares de los marinos desaparecidos, que nunca perdieron la esperanza.



Y fue justamente el navío estadounidense Seabed Constructor, el mismo que halló al ARA "San Juan" el 17 de noviembre pasado, el que encontró al "Minerve".



El submarino estaba a casi 2400 metros de profundidad y a 45 kilómetros de la costa de Toulon, en el sur de Francia.



La solución del misterio, todavía no enteramente aclarado, sigue sin saberse, o revelarse: qué causó el hundimiento del "Minerve".

Un total de 52 personas se encontraban a bordo de La Minerve en el momento de su desaparición. Foto: Captura de pantalla / Jefatura del Estado Mayor de la Marina Francesa

Soplaba el Mistral, con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, recordaba en 2000 el diario Libération, que hizo una reconstrucción de los hechos con testimonios de antiguos militares.



Aun así, "el Minerve", un submarino de 800 toneladas del tipo Daphné que podía sumergirse hasta 525 metros, partió a primera hora de la mañana para realizar un ejercicio frente a la costa de Toulon.



A la misma hora despegaba un avión Breguet Atlantic de la base de Nîmes-Garons. El desafío era ver quién descubría a quién antes, si el submarino o la aeronave.

La tragedia ocurrió en medio de unas maniobras entre el submarino La Minerve y un avión Breguet Atlantic. Foto: AFP

El primer contacto fue establecido a las 7.19. A las 7.37, el sumergible confirmó dificultades de transmisión debido al estado de la mar. Ocho minutos más tarde, el avión anunció que anularía, también por el mal tiempo, la última verificación por radar prevista.



"Entiendo que anulás esa verificación. ¿Me entendiste?", preguntó el Minerve a las 7.55. "Entendí", respondió el Atlantic. Jamás recibiría otra respuesta. El submarino acababa de desaparecer.



Su búsqueda comenzó en la madrugada del 28 de enero. La operación terminó, infructuosa, el 2 de febrero de 1968. Un año más tarde, volvió a realizarse una búsqueda durante 13 días, también sin éxito. Al acabar, el informe fue cerrado y declarado clasificado.

San Juan

El submarino ARA San Juan fue hallado en el Atlántico a unos 600 kilómetros de la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia. Foto: EFE

El ARA "San Juan" -un submarino alemán TR-17000 botado en la década de 1980- mantuvo su último contacto con tierra el 15 de noviembre del 2017, cuando reportó que un problema eléctrico había causado un principio de incendio mientras se dirigía a su base en la costa atlántica.



A las dos semanas de su desaparición, la Armada Argentina informó que la nave habría sufrido una explosión causada por una acumulación de hidrógeno tras un cortocircuito en sus baterías de proa, cuando se encontraba a 430 kilómetros de la costa patagónica, en el Océano Atlántico Sur.

El submarino de la Armada Argentina ARA "San Juan" fue encontrado por una empresa privada un año después de haber desaparecido con toda su tripulación.



La firma Ocean Infinity, una compañía de rastreo geofísico marítimo, fue contratada por el gobierno argentino luego de que un masivo operativo internacional no logró hallar rastros de la embarcación en los meses posteriores a su desaparición, en el Mar Argentino.

U-3523

El submarino nazi U-3523 fue hallado al norte de Dinamarca en abril de 2018, lo que apagó el rumor sobre la huida de Hitler a Sudamérica. Foto: Sea War Museum Jutland

Un museo danés manifestó en mediados de abril del 2018 que había resuelto el misterio sobre el submarino nazi perdido. El subacuático U-3523 ayudaría a resolver las teorías conspirativas que afirman que Adolf Hitler huyó hacia Sudamérica y por ende murió de anciano.



Investigadores del Sea War Museum Jutland afirmaron que el año pasado hallaron restos del submarino nazi al norte de ese país, a 123 metros de profundidad.



"El museo localizó los restos del submarino alemán U-3523, que fue hundido en el estrecho de Skagerrak por la aeronave B24 Liberator el 6 de mayo de 1945", señaló un documento enviado por el Museo de Guerra de Dinamarca a la cadena BBC Mundo.



"Debido a su capacidad de permanecer sumergido durante un tiempo prolongado, el U-3523 alimentó los rumores de que había sido el medio de transporte de la élite nazi para escapar hacia Sudamérica", añadió.

El U-3523 pertenecía a la flota Tipo XXI, reconocida por varios expertos como la más moderna —y una de las últimas en ser construida— de la Kriegsmarine, la Armada nazi.



"Este submarino fue diseñado, a diferencia de sus predecesores, genuinamente para permanecer durante un largo tiempo sumergido, lo que significa que podría tranquilamente viajar sin escalas hasta Sudamérica", asegura el documento.



No obstante, pese a que se ordenaron crear 118 submarinos del Tipo XXI, solo dos entraron en servicio —uno de ellos el U-3523—y nunca estuvieron en combate.

Submarino K-141 Kursk

El submarino nuclear Kursk, que se hundió hace catorce meses con 118 tripulantes en el mar de Barents y fue rescatado en el puerto de Roslyakovo (Rusia). Foto: AFP

El submarino ruso de misiles guiados K-141 Kursk se hundió el 12 de agosto de 2000 en el mar de Barents después de dos explosiones en su proa.Los 118 hombres a bordo del submarino de propulsión nuclear murieron.



El "Kursk" fue hallado a 108 metros de profundidad en la madrugada del 13 de agosto, cuando aún era posible salvar a 23 marinos, pero el Kremlin no dio el visto bueno para la operación internacional de rescate hasta una semana después.



Diecinueve años después, muchos de los familiares de los marinos muertos aún no se dan por satisfechos con las explicaciones oficiales sobre la tragedia en el mar de Barents.



Como se supo más tarde, la cúpula militar ocultó las dimensiones reales de la catástrofe y declinó los ofrecimientos de otros países para rescatar a la veintena de tripulantes del sumergible que no murieron en un primer momento a causa de la explosión.



El rescate de la nave se inició casi un año después del accidente y el "Kursk" fue izado en octubre de 2001.

Dakar

Foto de referencia de submarinos de Israel. Foto: Reuters

El submarino israelí "Dakar", que se desvaneció con 69 personas a bordo en 1968, fue hallado en el fondo del Mediterráneo en 1999, tras 31 años de intensa búsqueda.



Un grupo de investigadores de EE. UU., contratado por la Marina de Israel, encontró al subacuático en un lugar situado entre Chipre y Creta, a unos 5.000 kilómetros al oeste de Israel y a una profundidad de 2.900 metros.



El "Dakar" desapareció mientras realizaba un viaje desde Portsmouth (Reino Unido) hacia el puerto israelí de Haifa, para pasar a formar parte de la marina de este país. El 24 de enero de ese 1968 hizo su último contacto con el control de tierra, sin notificar ningún problema.



Un año más tarde, su boya de emergencia apareció en una playa de Gaza, dando lugar a un gran número de teorías que intentaban explicar lo ocurrido y que iban desde el fallo mecánico hasta el ataque de un proyectil ruso o egipcio.

